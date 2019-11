Podcast Umbruch - Wie das Netz den Umgang mit dem Tod verändert

Menschen sterben, das war schon immer so. Wie aber um Verstorbene getrauert wird, das hat sich über all die Jahrhunderte verändert und ist auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich. In den letzten Jahren aber, ist ein rasanter Wandel zu beobachten und der hat eine Menge mit dem Internet zu tun, sagen Internetforscher.

"Im 20. Jahrhundert war Trauer und Tod meist etwas Privates und Verborgenes. Aber mit dem Aufkommen der sozialen Medien geht diesbezüglich ein kultureller Wandel einher, Menschen trauern nun sehr viel öffentlicher. Sie suchen die Social Media-Profile von Verstorbenen auf und kommunizieren dann manchmal mit dem Verstorbenen." - Carl Öhman, University of Oxford

Bald gibt es den digitalen Friedhof

2,4 Milliarden Menschen nutzen weltweit beispielsweise Facebook. 2,4 Milliarden Menschen, die krank werden können, älter werden und irgendwann sterben. Carl Öhman sagt, Mark Zuckerberg und Co. werden sich etwas einfallen lassen müssen. Im Mai 2019 hat er eine Studie vorgelegt, in der er herausfinden wollte, wann es auf Facebook mehr Tote geben könnte, als Lebende. Öhman geht davon aus, dass in 50 Jahren ein Großteil der Facebook-Profile toten Menschen gehören werden. Aber Facebook wird aus kommerziellen Erwägungen ein Interesse daran haben, das Reich der Toten von dem der Lebenden zu trennen.

Ein riesiger, digitaler Friedhof, mit Milliarden Profilen von Toten, die hier ihre letzte Ruhe finden, das also könnte Facebook in einigen Jahrzehnten sein. Facebook selbst gibt sich bei dem Thema eher zugeknöpft. Auf Anfrage möchte man sich lieber nicht äußern, aber immerhin versorgt einen der Konzern mit ein paar Zahlen. Insgesamt gäbe es mittlerweile einige hunderttausende Profile toter Facebook-Kunden, 30 Millionen Menschen würden solche Profile jeden Monat besuchen, um zu trauern.

Vielleicht verdient Facebook bald an Grabgebühren

Das Problem: Das Friedhofswesen ist in der Regel Sache der öffentlichen Hand. Facebook hingegen ist ein börsennotiertes Unternehmen. Das ist sollte man immer bedenken.

„Facebook möchte Geld verdienen. Profile von Toten bringen aber kein Geld, also werden sie möglicherweise irgendwann einmal die Nutzer zur Kasse bitten, damit die Profile ihrer verstorbenen Angehörigen nicht gelöscht werden. Vielleicht werden solche Profile auch einfach gelöscht oder, schlimmer noch, verkauft. Tote können sich nicht auf den Datenschutz berufen. Es gibt also gewissen Risiken, den digitalen Tod, und alles was damit zusammenhängt, einem kommerziellen Unternehmen zu überlassen.“ - Carl Öhman, University of Oxford

Wie also Facebook & Co. mit dem Gedenken Verstorbener umgeht, wird in Zukunft immer wichtiger werden. Und damit auch die Frage: Wem gehört das, was von uns am Ende übrig bleibt?