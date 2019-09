Podcast "Umbruch": Von der Faszination virtueller Welten

💡 Was ist der Podcast "Umbruch"?

Virtual Reality: Eine Empathie-Maschine?

Aber auch in dieser kurzen Zeit kann einen VR aus dem Alltag reißen. So gibt es 360 Grad-Filme, die den Betrachter in die Rolle eines Mastschweins versetzen sollen. VR-Videos können ein hautnahes Erlebnis kreieren: die Maulwurfbrille, die das gesamte Blickfeld abdeckt und dort Bilder und Filme hinprojiziert, erlaubt ganz andere Perspektiven, als sie in herkömmlichen Filmen möglich sind.

Das kann genutzt werden, um sich besser in andere Menschen und Lebewesen und deren Lebenslage hineinzuversetzen. Virtual Reality kann uns empathischer machen, glauben manche Experten. Andere wiederum fragen sich, ob solche Erlebnisse wirklich nachhaltig sind – also tatsächlich einen Gesinnungswandel bewirken - oder ob sie nicht vielleicht schnell in Voyerismus und Elendstourismus abkippen.

Marc Zuckerberg: per VR im Katastrophengebiet

Marc Zuckerberg freute sich beispielsweise vor rund 2 Jahren über den atemberaubenden Ausblick auf die vom Hurrikan zerstörten Gegenden von Puerto Rico. Mit seinem ungeschickten Auftritt zeigte der Facebook-Chef gleich auch die heikle Seite: faszinierende Erlebnisse, vom Sofa aus, zudem mit dem Potenzial Menschen zu manipulieren. Und trotzdem ist VR auf dem Vormarsch, verspricht sie doch auch ganz neue Möglichkeiten in der Kommunikation.

