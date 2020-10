Podcast "Umbruch": Roboter als Dienstleister in Bett und Fabrik

In Zukunft soll Garmi, wie der Pflegeroboter in Garmisch-Partenkirchen heißt, auch beim Waschen oder beim Gang zur Toilette helfen. Manche Dinge, die ältere Personen als unangenehm oder peinlich empfinden, wenn sie sie mit einer menschlichen Pflegekraft machen müssen – die sie ja meist noch nicht einmal richtig kennen – könnten künftig mit einem Roboter erledigt werden. Die Idee ist, älteren Menschen mit Hilfe der Maschinen wieder etwas mehr Selbständigkeit zurückzugeben.

Roboter durchdringen die Fabriken

Deutschland liegt, beim Einsatz von Robotern im internationalen Vergleich, ziemlich weit vorne. Einer Studie zufolge kommen hierzulande auf 10.000 Arbeitskräfte im Schnitt 338 Roboter. Deutschland landet damit auf Platz drei, hinter Singapur und Südkorea und hat inzwischen sogar Japan überholt. Die USA zum Beispiel, sind mit nur gut 200 weit abgeschlagen.

Bayern ist, was den Einsatz von Robotern angeht, dabei besonders aktiv. Viele große und mittelständische Unternehmen haben eine hochautomatisierte Fertigung. So lässt der Getränkeabfüllanlagenhersteller Krones in seinen Produktionshallen fertige Maschinenteile von sogenannten FTS-Fahrzeugen vom jeweiligen Arbeitsplatz abholen und zur nächsten Station oder in einen LKW zum Abtransport bringen. Wenn sich ein Mensch in die Fahrbahn dieser Roboterwägen stellt, hält er automatisch an und gibt ein Warnsignal ab. Damit zählen diese Wägelchen zu einer neuen Form von Robotern, den sogenannten kollaborativen Robotern, also Robotern, die mit Menschen zusammenarbeiten können.

Wo Roboter an ihre Grenzen stoßen

Die Branche, die am meisten auf Roboter setzt, ist das Autogewerbe. Beim Bau der PKWs gibt es Tätigkeiten, die zwar komplex sind, aber sich ständig in exakt der gleichen Form wiederholen, wie etwa Schweißen oder Verschrauben.

In Logistikzentren, etwa bei Amazon, werden Roboter zwar auch eingesetzt. Dort holen sie ganze Regale, in denen ein Artikel liegt, der verschickt werden soll, und halten diese Regale menschlichen Arbeitnehmern zum Verpacken hin. Die Waren in den verschiedenen Größen in Kartons hineinzulegen und mit Packband zu verschließen, das können die Roboter allerdings nicht.

Was auch nicht funktioniert, ist der Einsatz von Robotern in Wäscherein. Hemden, Hosen und Jacken sehen alle anders aus. Außerdem sind Kleidungsstücke nie genau gleich groß. Und: Kleidung ist labbrig und nicht fest, damit kommen Roboter nicht klar. Zwei Beispiel, die schnell klar machen, wo die Grenzen sind.

„Der Roboter ist der Hammer von heute, nicht weniger aber auch nicht viel mehr.“ Prof. Sami Haddadin, TU München

Neue anspruchsvollere Tätigkeiten für Arbeitnehmer

Insofern sollte man Roboter auch nicht überschätzen, wenn es um die Frage geht, ob sie uns Menschen bald alle Arbeit wegnehmen werden. Professor Wolfgang Dauth, Arbeitsmarktforscher an der Uni Würzburg, versucht herauszufinden, wie Roboter unsere Arbeitswelt verändern werden. Eines seiner zentralen Ergebnisse: es bleibt genug Arbeit übrig, aber sie wird anspruchsvoller. Menschen werden in den Fabriken immer weniger schrauben, schweißen, lackieren und zusammenstecken, dafür aber öfter in Computer Aufgaben eingeben, die die Roboter als nächstes ausführen sollen, sie werde die Roboter überwachen und wenn etwas schief läuft eingreifen.

Die große Frage ist nun, ob der Übergang, von den einfachen zu komplizierten Tätigkeiten reibungslos klappen kann, also, ob alle Leute in einer Fabrik in der Lage sind, sich schnell genug fortbilden zu lassen, um den Wandel mitzugehen. Darauf wissen Arbeitsmarktforscher derzeit leider noch keine klare Antwort.