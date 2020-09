Podcast "Umbruch": Herzkrank auf Insta

Schreiben, um Krankheit zu verarbeiten

Sabrina ist fünf Tage alt, als die Diagnose kommt: Hypoplastisches Linksherzsyndrom, eine Herzkammer funktioniert normal, die andere ist zu klein. Dazu noch weitere kleinere Herzfehler. In drei Operationen wird der Blutfluss in ihrem Herzen umgeleitet. Eine Folge davon: Sabrinas Lungenfunktion sinkt kontinuierlich. Sie hat Schmerzen in der Brust, leidet manchmal unter Atemnot, wird schnell müde, benötigt Luft aus einem Sauerstoffgerät und immer öfter auch den Rollstuhl. "Für mich war Schreiben schon immer mein Medium, meine Gefühle auszudrücken und gewisse Dinge zu verarbeiten, die mit meiner Krankheit zu tun haben", erzählt Sabrina. Und so schreibt sie lange Texte über Gefühle, über Ängste, über den Tod, über Verzweiflung, über Depressionen, aber auch über Dankbarkeit, Kraft und über die wirklich gelungenen Pancakes letztens. Die Texte kombiniert sie mit Bildern, die ästhetisch sind und schön, "weil Instagram ist ja eine visuelle Plattform. Du gehst nicht auf Instagram in erster Linie, um dir kilometerweise Texte durchzulesen, sondern primär für die Fotos“, so Sabrina.

Aufklären über Inklusion und unsichtbare Behinderungen

Sabrina und Nia nutzen soziale Medien, um sich kreativ zu verwirklichen, aber auch, um die Gesellschaft über ihre Krankheit aufzuklären. "Nehmen wir mal das Thema Inklusion. Inklusion ist mehr als eine Rollstuhl-Rampe an ein Restaurant ranzubauen. Und ich kann mich mit einer Freundin darüber aufregen, wie die Gesellschaft ist. Aber ich muss meiner Freundin, die vielleicht auch eine Schwerbehinderung hat, nicht erklären, was Inklusion ist, das weiß die selbst ganz gut“, sagt Sabrina. Also nutzt sie ihren Account, um andere darüber aufzuklären, was es heißt, mit einer Schwerbehinderung zu leben und noch dazu mit einer, die man einem auf den ersten Blick nicht ansieht. Auch Nia nutzt soziale Medien, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen und dazu gehört auch der Hass, der ihr entgegenschlägt, auch und vor allem in Corona-Zeiten. Doch Nia wehrt sich mit einem Video.

Ein Online-Wohnzimmer, in dem man sich verstanden fühlt