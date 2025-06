04.06.2025, 05:15 Uhr Bildbeitrag

Plötzlich neuer Chat in WhatsApp: Was soll das?

Bei so manchem dürfte in den vergangenen Tagen oder Wochen ungefragt ein neuer Chat namens "WhatsApp" in der Messaging-App aufgetaucht sein. Was verbirgt sich dahinter - und braucht man das?

Von Thomas Moßburger