Plattlinger Realschule sieht Vorteile von KI im Klassenzimmer

Künstliche Intelligenz wird unser Leben weiter verändern, auch in der Schule. Welche Einsatzmöglichkeiten es gibt, soll der Modellversuch "KI@school" zeigen, den die Staatsregierung 2022 an 15 bayerischen Schulen gestartet hatte – auch in Plattling. An der Conrad-Graf-Preysing- Realschule ist Projektleiter Stefan Wiedemann von den Vorteilen überzeugt.

Individuelle Aufgaben für jeden Schüler

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Wiedemann, dass Künstliche Intelligenz zum Beispiel auf jeden Schüler und jede Schülerin angepasste Aufgaben erstellen könne. Je nach Fehlerbild würden immer neue, wiederum personalisierte Aufgaben nachgeschoben. Das könnten menschliche Lehrkräfte nicht in diesem Umfang leisten, weil die Heterogenität in den Klassen immer größer werde. Von KI würden vor allem stärkere und schwächere Kinder profitieren.

Ergänzung und keine Konkurrenz

Sorge davor, dass Künstliche Intelligenz einmal den Lehrerberuf ganz überflüssig macht, hat Wiedemann nicht. Die Lehrerinnen und Lehrer bekämen durch KI zusätzlich Zeit, um ihr Unterrichtsangebot zu vergrößern.

In dem Projekt wird nun geprüft, welche Technologien so weit sind, dass sie in Breite ausgeteilt werden können. Ziel sei es, dass sehr viele Schulen von diesen Vorteilen der KI auch profitieren können, so Wiedemann.

Der Schulversuch ist auf fünf Jahre angelegt.