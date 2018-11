Petfluencer: Das gruselige Geschäft mit den Internet-Tieren

Denn das Geschäft mit den perfekt ins Szene gesetzten Petfluncern boomt. Längst gibt es Agenturen, die sich auf die Vermarktung von fotogenen Internet-Tieren spezialisiert haben. Alleine Grumpy Cat soll angeblich seit 2012 einen Umsatz von 100 Millionen Dollar generiert haben, der Hund Boo immerhin ganze sechs Millionen. Oft verdienen die Tiere Geld mit Marketing-Aktivitäten, der Igel Mr. Pokee beispielsweise findet sich auf Handyhüllen und Tassen. Doch das Petfluencer-Business ist hart, manchmal sogar so hart, dass es womöglich an Tierquälerei grenzt.

Leid für Likes

Oft wird Tieren Leid zugefügt, um an Likes zu kommen: 2012 sorgte das Video eines scheinbar entspannt sitzenden Frosches für viele Klicks. Tierschützer allerdings wiesen darauf hin, dass dies keine natürliche Haltung für ein solches Tier sei, möglicherweise sei der Frosch betäubt worden. Und in Argentinien starb ein Delphin-Junges, weil Touristen das Tier für Selfies an den Strand schleppten. Ähnlich erging es einem Hai.

Erst im August sorgte ein zweifelhafter Trend aus Südkorea für Kontroversen: Hunde werden so klein gezüchtet, bis sie in eine Kaffeetasse passen, aus denen sie dann Instagram-gerecht über den Rand in die Kamera lugen - was gut für die Like-Sammlung sein mag, aber schlecht für die Tiere. Stichwort „Qualzucht“. Auch Wilfred Warrior könnte in eine bestimmte Richtung gezüchtet worden sein, meint Lea Schmitz, die Pressesprecherin der Deutschen Tierschutzbundes. Der Kater weise eine ausgeprägte Kurzköpfigkeit und den hervorstehen Augen auf, was auf ein brachyzephales Syndrom hinweise. Häufige Folgen: Gebissanomalien, Hautentzündungen und Atemnot.