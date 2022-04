Spanien soll katalanische Separatisten ausspioniert haben

Pegasus gilt als mächtigste Späh-Software der Welt. Gelingt es Angreifern die Malware auf einem Smartphone zu installieren, kann sie sämtliche Aktivitäten auf dem Gerät überwachen, selbst verschlüsselte Kommunikation. Auch deutsche Behörden wie das Bundeskriminalamt verwenden die umstrittene israelische Überwachungssoftware.

Nun hat die kanadische Forschergruppe Citizen Lab zwei separate Überwachungskampagnen enthüllt, bei denen Pegasus zum Einsatz gekommen ist, wie sie auf ihrer Website berichtet.

Mindestens 65 katalanische Personen wurden ausspioniert

In Spanien soll es Spyware-Angriffe auf mindestens 65 Menschen, die mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in Verbindung gebracht werden, gegeben haben. Unter den Betroffenen sollen Mitglieder des Europäischen Parlaments, katalanische Präsidenten, Juristen und in einigen Fällen ihre Mitarbeiter und Familienmitglieder gewesen sein. Die Späh-Angriffe fanden demnach hauptsächlich zwischen 2017 und 2020 statt.

Eine ganze Reihe von Indizien deute darauf hin, dass die spanische Regierung für die umfangreichen Spyware-Angriffe verantwortlich ist, schreibt Citizen Lab. Neben Angriffen mit Pegasus sei noch eine weitere Spyware namens Candiru eingesetzt worden.

Spanische Regierung dementiert

Die spanische Regierung bestreitet jedoch katalanische Unabhängigkeitsführer illegal ausspioniert zu haben. Isabel Rodríguez, eine Sprecherin der Regierung sagte am Dienstag, die spanischen Behörden hätten "absolut nichts zu verbergen". Ob die spanische Regierung einen Vertrag mit der "NSO Gruppe", dem Hersteller der Pegasus-Spyware, hat oder nicht, wollte Rodríguez aber nicht preisgeben. Nach eigenen Angaben verkauft NSO den Trojaner nur zur Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung an Behörden.

Auch britischer Premier Johnson ausgespäht

Der zweite Fall betrifft Großbritannien. Citizen Lab zufolge sind offizielle Netzwerke der Regierung des Vereinigten Königreichs in den letzten zwei Jahren mit mehreren mutmaßlichen Pegasus-Infektionen ins Visier genommen worden, darunter das Büro des Premierministers Boris Johnson. Die britische Regierung sei über die Infektionen informiert worden, sagte die Gruppe. Citizen Lab vermutet, dass die Angriffe von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgingen.

EU-Parlament untersucht die Angriffe

Am Mittwoch nahm der Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments zum Pegasus-Skandal seine Arbeit auf. Der Ausschuss möchte untersuchen, in welchem Ausmaß mit dem Einsatz von Pegasus-Spyware gegen europäisches Recht verstoßen wurde.