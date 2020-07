Panne bei Corona-Warnapp: Nur bestimmte Android-Handys betroffen

Die deutsche Corona-App konnte einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge Besitzer bestimmter Smartphones der Hersteller Samsung und Huawei fünf Wochen lang nicht über den Kontakt mit einem Corona-Infizierten benachrichtigen. Bei manchen Smartphones mit dem Android-Betriebssystem habe sich die Hintergrund-Aktualisierung automatisch ausgeschaltet, solange die App nicht geöffnet wurde, um Akku-Strom zu sparen.

Schlüsselaustausch hat immer funktioniert

Es stimmt, dass die Hintergrundaktualisierung der App bei bestimmten Android-Smartphones eine Zeit lang nicht funktioniert hat. Die betroffenen Geräte aktualisierten die Informationen der App über positiv getestete Personen dann nicht automatisch im Hintergrund, sondern nur, wenn die Nutzer die App öffneten.

Nicht zutreffend ist hingegen die Darstellung der Bild-Zeitung, die Warnfunktion der Corna-Warnapp sei “fünf Wochen lang kaputt” gewesen. Die grundlegende Funktion der App ist nicht beeinträchtigt. “Der Schlüsselaustausch im Hinblick auf Begegnungen über die App hat immer funktioniert”, sagte Robin Houben vom Robert Koch-Institut (RKI) dem ZDF.

Die App tauscht also auch ohne die Hintergrundaktualisierung Informationen mit anderen Handys (so genannte Schlüssel) aus. Dies gelte auch für den täglichen Abgleich mit dem zentralen Server.

Problem liegt im Energiesparmodus von bestimmten Android-Geräten

Das Problem mit der Hintergrundaktualisierung ist auch den Entwicklern der Corona Warnapp bekannt. So schreibt SAP auf seiner FAQ-Seite zur App, dass das Problem "in der Regel auf einzelne Energiesparmodi bzw. Akkueinstellungen verschiedener Hersteller zurückzuführen. Diese halten sich nicht vollständig an die Android-Spezifikation und sparen oft zu aggressiv Energie."

Auch die Corona-Warn-App sei von diesen Energiespar-Einstellungen betroffen und könne deswegen oft längere Zeit den Risikostatus nicht im Hintergrund aktualisieren.

Hintergrundaktualisierung lässt sich dauerhaft aktivieren

Android-Nutzer sollten darauf achten, die aktuelle Version der App zu installieren. In der am Mittwoch erschienenen Version 1.1.1 ist das Problem bereits behoben. Nutzer müssen in den Einstellungen den Punkt "Priorisierte Hintergrundaktivität" anwählen: Dort lässt sich die App über einen "Schieberegler" dauerhaft scharf schalten.

Wie viele Nutzer insgesamt betroffen sind, ist nicht bekannt. Bislang wurde die Corona-Warn-App nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 16,2 Millionen Mal heruntergeladen.