Oxford präsentiert Android-Schnüffelstatistik

Die meisten Apps in Google’s App-Shop Play sind gratis. Geld verdienen ihre Entwickler, indem sie im Auftrag von Datensammlern so genannte Tracker einbauen. 90 Prozent der Apps geben auf diese Weise persönliche Nutzerdaten nicht nur an die Programmierer, sondern auch an Werbefirmen weiter.

Wanzen werden seziert

959.000 Apps haben Forscher der Universität Oxford und des Reuters Institute for the Study of Journalism heruntergeladen, ihren Code analysiert und die Daten, die sie übermitteln. Dabei hat sich herausgestellt, dass über 17 Prozent der Apps sogar mehr als zehn Datensammler kontaktieren. Die erstellen Aktivitätsprofile des Nutzers und können ihn so mit zielgerichteter Werbung beliefern.

Google ist größter Datensammler

Der größte Datensammler ist die Google-Mutter Aphabet selbst. Der Konzern mit seinen Töchtern Doubleclick, Youtube und Blogger greift von 88 Prozent der Apps Daten ab. Es folgen Facebook, Twitter und der Telekommunikationskonzern Verizon, der sich Yahoo, Flickr, Tumblr und AOL einverleibt hat. Dann: Microsoft und Amazon. Insgesamt geben über 90 Prozent der Apps Daten an US-Firmen weiter. China nimmt mit bescheidenen 5 Prozent Platz 2 ein.

Apple lässt schnüffeln

Tracking kennt man auch als Nutzer eines Browsers. Da allerdings kann man seine Privatsphäre schützen, indem man den Browser entsprechend konfiguriert oder Plug-ins installiert. Beim Smartphone hingegen kommen den App-Shop-Betreibern Google und Apple eine Schlüsselposition zu. Sie legen fest, was eine App darf, die in Google Play oder in Apple’s Appstore angeboten wird. Schutz vor Tracking bieten sie nicht. Google’s Konkurrent Apple hat sich zwar aus dem Werbegeschäft weitgehend zurückgezogen, ermöglicht aber Entwicklern für’s iPhone, ihre Apps über den Datenhandel zu finanzieren.