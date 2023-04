"Ossis entweder Faschisten oder Kommunisten" – Wirbel um Döpfner

Die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet, dass Springer-Chef Döpfner in privaten Nachrichten über Ostdeutsche gelästert hat: "Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig".

Respektlosigkeit gegenüber Ostdeutschland

Dem mächtigen Medienchef, der sich immer gerne als Vordenker und Intellektueller in Szene gesetzt hat, schlägt nun harsche Kritik entgegen. Für den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, ist Döpfner nicht mehr tragbar. Er spricht von "der Verachtung gegenüber der Demokratie und dem Versuch, Wahlen zu beeinflussen – da würde ich als Aktionär eine klare Entscheidung treffen und das ist, Herrn Döpfner zu entlassen."

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) reagierte mit Empörung "Hier wird die deutsche Einheit geistig zerstört, indem die Menschen, die die Einheit erkämpft haben, wie Dreck behandelt werden", sagte Ramelow in einem Interview gegenüber dem MDR. Ähnlich äußern sich weitere Prominente und Abgeordnete.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bezeichnet die Äußerungen von Döpfner über Ostdeutsche als "arrogant und unverschämt". Mit seiner abfälligen Aussage zeige Döpfner, wie er über die Menschen in Ostdeutschland denke, teilte Schwesig auf Anfrage des Evangelisches Pressedienstes (epd) am Freitag mit.

Der Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki reagierte schockiert: "Für mich zeugt das von einer Respektlosigkeit und Ahnungslosigkeit über Ostdeutschland, die mich nur wundern kann. Ich wünsche mir eine Entschuldigung von Herrn Döpfner", sagte von Malottki, Abgeordneter für den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern.

Döpfner wollte FDP im Bundestagswahlkampf stärken

Wer die Privatnachrichten des Chefs eines der größten deutschen Verlagshäuser geleakt hat, ist bisher unklar. Zum international agierenden Springer-Konzern gehören in Deutschland unter anderem die Marken Bild und Welt.

Für FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist die Veröffentlichung der Nachrichten moralisch grenzwertig. Er zielt damit auf den Bericht der Zeit, wonach die FDP von der Einflussnahme Döpfners profitiert haben soll. Er soll sich vor der letzten Bundestagswahl gewünscht haben, dass Bild positiv über die FDP berichtet.

Veröffentlichung fällt in Expansionsstrategie des Springer-Konzerns

Dem Springer-Konzern, einem der weltgrößten Medienkonzerne dürfte der Zeitpunkt der Enthüllungen sehr ungelegen kommen. Denn Döpfner plant, in den USA weiter zu expandieren. Dort macht der Konzern schon jetzt einen Großteil seines Geschäftes. Ein solcher Skandal fördert nicht das Vertrauen, vor allem nicht der Investoren. Mit dem Finanzinvestor KKR hält ein US-Unternehmen über eine Holding bereits jetzt knapp 50 Prozent der Springer-Anteile. In den USA hatte es einige Unruhe verursacht, dass ein deutscher Medien-Konzern einen großen Teil des US-Medien-Kuchens abhaben will. Renommierte US Blätter beobachten seit einiger Zeit den Konzern-Chef und berichten immer wieder.

Döpfner häufig in der Kritik

In letzter Zeit war Mathias Döpfner regelmäßig negativ aufgefallen, unter anderem, weil er sehr lange am ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt festgehalten hatte. Der hatte letztendlich wegen einer #Meetoo-Affäre seinen Posten räumen müssen, nachdem auch die New York Times berichtete.

Das lange Zögern hatte Döpfner scharfe Kritik auch in Reihen des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) eingebracht, dessen Präsident er war. Nach der Reichelt-Affäre trat Döpfner von diesem Amt zurück.

Laut der Nachrichtenagentur epd hat Döpfner die Vorwürfe zurückgewiesen. Es handele sich um Schnipsel, die aus dem Zusammenhang gerissen worden seien.