30.07.2020, 15:28 Uhr

Neue Anstöße bei der Organspende: Per Instagram zum Ausweis

In Deutschland warten etwa 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan, in Bayern sind es mehr als tausend. Mit neuen Vorstößen wird versucht, das Thema Organspende zugänglicher zu machen – per Handy und zukünftig auch im Schulunterricht.