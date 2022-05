Organisierte Kriminalität: Wie Hacker Lösegeld erpressen

Erst trifft es den IT-Dienstleister Reitzner und dessen Kunden, die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen, jetzt steht die Produktion von Fendt in Marktoberdorf und Asbach-Bäumenheim still. Wieder geht es um einen Hackerangriff in Schwaben. Opfer ist dieses Mal der amerikanische Konzern AGCO, dem seit 1997 die Marke Fendt gehört.

IT-Experte Merli: Häufig Ransomware im Spiel

Einen Hackerangriff bestimmten Personen zuzuordnen, sei relativ schwierig, sagt der Augsburger IT-Sicherheitsexperte Professor Dominik Merli im BR-Interview: "Da hinterlässt ja keiner eine Visitenkarte und sagt: Ich bin es übrigens", beschreibt Merli die Ausgangslage für die Ermittler. In vielen Fällen handele es sich um sogenannte Ransomware-Attacken, bei denen zuerst Daten verschlüsselt werden, um dann Lösegeld für die Entschlüsselung zu fordern.

Erpressung durch organisierte Kriminalität

Hinter derartigen Erpressungsversuchen mit Ransomware stehen professionelle Hacker. Merli spricht von firmenähnlichen Strukturen und von organisierter Kriminalität. Die Angriffe beschreibt Merli als breit angelegt. So werde etwa im Internet nach Systemen gesucht, die nicht auf dem aktuellsten Stand und deshalb anfällig seien.

Mittelstand konkurriert mit Großkonzernen um IT-Experten

Mittelständischen Unternehmen empfiehlt Merli, zunächst selbst für Sicherheit zu sorgen, indem sie sich mit dem Thema befassen und beispielsweise auch eigenes Personal dafür einstellen. Experten zu finden, sei aber nicht einfach, weil große Konzerne höhere Gehälter zahlen könnten.

Unterstützung können auch externe Dienstleister leisten. Im BR-Interview rät Merli, entsprechende Kosten auf sich zu nehmen. Das, so der Augsburger IT-Professor, sei in jedem Fall finanziell und auch emotional günstiger, als einen Schadensfall beheben zu müssen.

Angriff durch Hacker am Donnerstag

Nach einem Hackerangriff am vergangenen Donnerstag konnte in den Werken von AGCO in Marktoberdorf und Asbach-Bäumenheim nicht mehr für die Marke Fendt produziert werden. Telefone und Mail-Systeme fielen aus. Die Zentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg ermittelt, wie auch im Fall Reitzner und Donau-Stadtwerke. Vermutungen über mögliche Hintermänner äußerten die Ermittler im aktuellen Fall nicht.