Onlinebanking wird sicherer - aber auch umständlicher

Smartphone-Apps: praktisch und gratis

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Apps, die das Onlinebanking sicherer machen sollen. Bei der einen Variante wird vom PC-Bildschirm mit der Smartphone-Kamera ein sogenannter QR-Code gescannt. Die App errechnet daraus dann die TAN, die man wiederum am PC eingeben muss. Die zweite Variante nennt sich zum Beispiel Secure-App oder VR-Secure-Go. Diese App ist mit einem Passwort oder mit dem Fingerabdruck geschützt und sie zeigt die Überweisung noch einmal im Detail an, die man auf dem Smartphonebildschirm freigibt, wenn alles ok ist.

Geht online Banking auch ohne Smartphone und Extragerät?

Im Prinzip ist es noch möglich, via SMS-TAN seine Bankgeschäfte zu erledigen. Dabei schickt die Bank eine TAN als klassische Kurznachricht auf ein normales Handy (ohne Internetfunktion). Das Verfahren ist allerdings nicht besonders sicher und wurde in der Vergangenheit auch immer wieder von Kriminellen geknackt, weshalb es viele Banken inzwischen nicht mehr anbieten.

Weitere besonders sichere Methoden

Beim Chip-TAN- oder Smart-TAN-Verfahren wird ein ähnliches Kästchen wie beim TAN-Generator benutzt, mit dem Unterschied, dass es hier einen Schlitz für die EC-Karte gibt. Aus der werden die Kontodaten ausgelesen. Das eigentliche Banking erfolgt wieder über den PC. Das kleine Kästchen generiert die dafür benötigte TAN-Nummer.

Beim Best-Sign-Verfahren wird eine Art USB-Stick an den PC angeschlossen. Der Stick verfügt über einen Knopf, dem man dann nur noch drücken muss, um eine Transaktion auszulösen. Beide Methoden werden von Finanztest (gemeinsam mit den TAN-Generatoren) als die sichersten eingestuft.

Technik anstatt Stift und Zettel

Alle Methoden, die die alten TAN-Listen auf Papier, also die iTAN, ersetzen, sind nicht mehr ganz so simpel und selbsterklärend. Der Vorteil ist aber deutlich mehr Sicherheit im Onlinebanking. Und mit ein klein bisschen technischem Geschick, sollte die Umstellung nicht allzu schwer fallen.

"Man muss ein wenig lernen und ausprobieren, aber dann kommt die Routine wieder ganz schnell." Kerstin Backofen, Redakteurin Finanztest