“Online-Spielsucht” – Die wichtigsten Fragen und Antworten

Gibt es Kritik an der WHO-Entscheidung?

Die Entscheidung der WHO ist in der Fachwelt umstritten. 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA und Europa haben sich dagegen ausgesprochen, Online-Spielsucht als Krankheit anzuerkennen. Die Kritik: Die Kriterien, um Online-Spielesicht zu definieren, seien viel zu unkonkret, man laufe Gefahr, viele Spieler unnötig zu pathologisieren.

Es sei zudem nicht einmal richtig klar, was genau ein Online-Spiel ist: Single-Spiele, die man auch online spielen kann, wie etwa das populäre Fußball-Spiel FIFA? Oder Spiele wie World of Warcraft, Online-Rollenspiele also, die aber völlig anders funktionieren als beispielsweise FIFA? Zudem sei Online-Spielsucht ein Verhalten, das sich den Kritikern zufolge nach einiger Zeit von selbst legt, da die meisten exzessiven Spieler irgendwann die Lust an ihrem Spiel verlieren.

Die Zahlen scheinen ihnen recht zu geben: Die Nutzerzahlen von "World of Warcraft“ sind im Laufe der Zeit massiv eingebrochen. Waren es vor zehn Jahren noch 12 Millionen Spieler, die das Fantasy-Spiel spielten, sind es heute nicht einmal mehr 2 Millionen. Dabei galt "World of Warcraft" als die Bildschirmdroge schlechthin und wurde sogar als "Heroin aus der Steckdose“ bezeichnet.