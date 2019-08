Nutzer der Dating-App Lovoo können geortet werden

Die Reporter von BR Data hatten einen Hinweis bekommen, dass es möglich ist, über eine technische Schnittstelle (API) von Lovoo diese Informationen gezielt und in großer Anzahl abzurufen. In einem Test haben sie ein virtuelles Netz über der Stadt München aufgespannt.

Über den Zeitraum von fünf Tagen sammelten sie über ein dafür angelegtes Profil Daten von neun unterschiedlichen Standorten aus. Alle 15 Minuten bekamen die Reporter so Informationen über Nutzer, die sich in diesem Bereich bewegten: darunter Alter, Geschlecht, Profilbild und den Standort, an dem die App das letzte Mal geöffnet wurde.

Hinweise auf Wohn- und Arbeitsort

Der Test war auf eine kleine Zielgruppe zugeschnitten: Männer zwischen 25 und 27 Jahren, die Frauen kennenlernen wollen. In kurzer Zeit entstand so ein Datensatz mit Standorten von mehreren Hundert Nutzern in München. Knapp die Hälfte davon nutzte die App mehrmals täglich. Auch bei einer Testperson des BR-Nachrichtenformats News-WG konnten die Datenjournalisten über mehrere Tage hinweg nachvollziehen, wo sie sich aufhielt und so Hinweise erhalten, wo die Person wohnt und arbeitet. Betroffen sind potenziell alle Nutzer von Lovoo, die die Radarfunktion aktiviert haben. Das Unternehmen selbst gibt an, weltweit etwa sechs Millionen aktive Nutzer zu haben.

Wie heikel Standortdaten insbesondere im Zusammenhang mit Informationen zur sexuellen Orientierung sein können, zeigt ein extremer Fall, in dem eine andere Dating-App betroffen war: Grindr. Bei der App, die sich vor allem an homosexuelle Menschen richtet, wurden Nutzer 2014 auf ähnliche Weise lokalisiert. Medienberichten zufolge nutzte die ägyptische Polizei die App, um Homosexuelle zu verfolgen und zu verhaften. Inzwischen ist die Ortungsfunktion von Grindr in Ägypten und einigen anderen Ländern deaktiviert.