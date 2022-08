Nutzen Richter in Bayern Wikipedia für ihre Urteile?

Wie findet man heraus, ob Richter für ihre Urteilsbegründungen Wikipedia benutzen? Man könnte sie einfach fragen. Das Problem: Die wenigsten Rechtssprecher werden es zugeben, denn Wikipedia gilt als nicht immer zuverlässige Quelle. Im Alltag spielt das eher keine Rolle, aber richterliches Urteil beeinflusst Menschenleben.

Forscher vom Bostoner MIT, der Cornell Universität (beide USA) und der Universität Maynooth (Irland) haben sich daher ein Experiment überlegt, um den Einfluss von Wikipedia auf das Rechtssystem zu untersuchen. Sie ließen Rechtsstudenten 150 Wikipedia-Artikel über Urteile des höchsten irischen Gerichtshofs schreiben und luden 75 davon per Zufallsauswahl auf Wikipedia hoch. Dann warteten drei Forscher zwei Jahre.

Mehr Urteils-Zitate bei Wikipedia-Eintrag

Siehe da: Die 75 Urteile, zu denen es Wikipedia-Artikel gab, wurden 20 Prozent häufiger in irischen Urteilen zitiert als die 75, zu denen es keinen Artikel gab. Besonders häufig wurden die auf Wikipedia vorhandenen Urteile genutzt, um die Meinung des Richters zu unterstützen.

Auch auffällig: Je niedriger ein Gericht in der Hierarchie der Rechtsprechung steht, desto häufiger tauchten die Urteile mit Wikipedia-Artikel in Urteilen auf. Die Forscher vermuten, dass die unteren Gerichte schlicht mehr zu tun haben und deswegen noch häufiger auf die Hilfe von Wikipedia zurückgreifen. Außerdem zeigte sich, das die Urteile auch sprachlich teils "linguistische Fingerabdrücke" in den Urteilen hinterlassen hätten.

Ist das ein Problem?

Die Implikationen sind im irischen Rechtssystem durchaus bedeutsam. Präzedenzfälle haben hier - wie auch im britischen und US-amerikanischen System – eine große Rolle bei der Urteilsfindung. Fehler in einem Wikipedia-Artikel zu einem Urteil könnten letztlich auch zu Fehlern in den Urteilen führen, die ihre Argumentation darauf stützen. Und diese Urteile werden dann wiederum als Präzedenzfälle für andere Verfahren genutzt. So können sich Fehler verstetigen, wie die Forscher anmerken.

"Der Befund, dass Richter und ihre Mitarbeiter Wikipedia nutzen, ist ein viel größeres Problem, wenn die Informationen dort nicht verlässlich sind", so der beteiligte MIT-Forscher Neil Thopmson. Daher müsse man Institutionen schaffen, die sicherstellen, dass die Informationen bei Wikipedia von höchster Qualität seien, sagt er weiter. Sein Co-Autor Brian Flanagan ergänzt: "Es ist denkbar, dass diese Schwachstelle dazu führt, dass Konfliktparteien Informationen manipulieren."

Auch die Tatsache, dass Urteil A bei Wikipedia zu finden ist, Urteil B zum ähnlichen Thema aber nicht, könnte theoretisch Einfluss nehmen. Welche Urteile einen Wikipedia-Artikel erhalten, kann derzeit im Freiwilligen-Projekt letztlich niemand zentral steuern und überwachen.

Es gibt jedoch auch Einwände irischer Juristen, über die die "Irish Times" berichtet: Viele kritisieren die Studie und bestreiten aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, dass Richter sich auf Google-Suchen und Wikipedia verlassen. Zumal Urteile an höheren Gerichten teils tausende Seiten umfassen, wie eine Quelle anmerkt. Außerdem legen schon allein die beiden Parteien eines Rechtsstreits den Richtern zahlreiche juristische Schriften und Eingaben vor, die die Richter lesen und einbeziehen. Oder anders: Ein Richter nutzt eben nicht nur eine Quelle für ein Urteil.

Was sagen Bayerns Richter?

Und wie ist das in Bayern? "Dass bei uns in größerem Stil auf Wikipedia für juristische Recherche zurückgegriffen wird, halte ich für eher fernliegend", antwortet die Vorsitzende des Bayerischen Richtervereins, Barbara Stockinger, auf BR24-Anfrage. Es gebe hierzulande zahlreiche juristische Datenbanken, in denen man Literatur und Gesetze abrufen könne, Wikipedia sei daher nicht nötig.

Hinzu kommt laut Stockinger, dass das deutsche Rechtssystem, anders als die angelsächsischen Systeme, Präzedenzfällen ohnehin deutlich weniger Bedeutung zumesse. "Bei uns steht die Anwendung der Gesetze auf den jeweiligen Einzelfall im Vordergrund", so die Richtervereins-Vorsitzende.

Wikipedia als Urteilsquelle in Deutschland

Dem stimmt auch Tobias Gostomzyk, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund, gegenüber BR24 zu. "Eine übliche Recherchequelle ist Wikipedia für Gerichte nicht, selbst wenn Wikipedia-Beiträge manchmal in Entscheidungen zitiert werden."

Tatsächlich findet sich gar ein Wikipedia-Artikel zu Gerichtsurteilen, in denen Wikipedia zitiert wurde. Dass Wikipedia als Quelle für juristische Urteile mittlerweile in Deutschland herangezogen, lässt sich folglich schwer bestreiten. Gostomzyk bestätigt das, schränkt aber klar ein: "Wikipedia wird dafür genutzt, um grundsätzlich zu belegen, dass eine bestimmte Information als allgemeinkundig unterstellt werden kann." Heißt: Will man als Richter darauf hinweisen, dass eine Information in der breiten Bevölkerung bekannt ist, nutzt man Wikipedia als Beleg.