Nur ein Rechenzentrum des Bundes ist umweltfreundlich

Wir alle nutzen sie - meistens ohne uns groß darüber bewusst zu sein: Rechenzentren. Sie arbeiten, wenn wir online Geld überweisen, Serien streamen oder Bilder auf dem Smartphone verschicken.

Die Bundesregierung betreibt für öffentliche Aufgaben derzeit 177 Rechenzentren. Und nur ein einziges davon trägt den Blauen Engel für energieeffiziente Rechenzentrumsbetriebe. Das hat jetzt eine Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Linksfraktion gezeigt.

Ein Umweltzeichen für energieeffiziente Rechenzentren

Deutschland ist der größte Rechenzentrumsstandort in Europa, sogar der drittgrößte der Welt. Allerdings gibt es in den Rechenzentren noch viel Potenzial, energiesparender und somit umweltfreundlicher zu haushalten - beispielsweise indem man den Energieverbrauch oder die Klimatisierung in den Gebäuden optimiert. Rechenzentren, die Auflagen zur Nachhaltigkeit erfüllen, können in Deutschland mit dem Blauen Engel ausgezeichnet werden - einem Umweltzeichen, das zum Beispiel honoriert, dass erneuerbare Energien genutzt werden oder Server ideal ausgelastet sind.

Wie viele Rechenzentren der Bundesregierung in Deutschland dieses Umweltzeichen tragen, wollte die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg wissen. Und: Wie viele Rechenzentren überhaupt noch von den Bundesministerien betrieben werden. Am 2. Dezember hat sie dazu eine Anfrage an die Regierung geschickt.