Noch eine Video-Plattform? Klar, TikTok.

Warum ist die App so populär?

Gerade Challenges und Mems erfreuen sich bei TikTok besonderer Popularität - jeder Nutzer hat die Möglichkeit unmittelbar und ohne großen Produktionsaufwand daran teilzunehmen. Hier schert man sich nicht so sehr um Perfektion oder falsche Authentizität wie etwa bei Instagram. Das Mitmachen und kreative Rumspinnen steht klar im Vordergrund. Und: Audio, also Musik und Ton in den Videos wird nicht vernachlässigt, sondern ist oft elementarer Bestandteil der Clips.

Außerdem sind bislang noch wenige Medienunternehmen oder andere Big Player auf der Plattform unterwegs, die Nutzer sind noch eher "unter sich", was einen gewissen Charme ausmacht, der die Nutzer vielleicht dazu verleitet noch etwas anarchischer oder freier herumzuspinnen.

Wer steckt hinter TikTok?

TikTok ist keine Silicon-Valley-Erfindung, sondern eine chinesische Erfolgsgeschichte. Der chinesische Technologiekonzern ByteDance mit Sitz in Peking ist vor allem in Asien, aber auch weltweit mit zahlreichen Produkten auf dem Markt, darunter machine-learning-getriebene Plattformen wie zum Beispiel TopBuzz oder Toutiao, die dem Nutzer trendende oder anderweitig interessante Videos, Gifs oder Artikel vorschlagen. Aber eben auch Kurzvideo-Apps wie TikTok. In China heißt die App übrigens nicht TikTok, sondern Douyin.

ByteDance hat Ende 2017 den chinesischen Entwickler von Musical.ly aufgekauft und seitdem einige Features verändert. So wurde die maximale Videolänge erhöht, neue Filter und Tools eingeführt, und die Plattform für weitere Darstellungsformen etwa aus den Bereichen Unterhaltung und Comedy attraktiver gemacht.

Alles super?

Nein. Auch ist bei TikTok ist nicht alles heile Welt. Die Plattform bietet einen Nährboden für Mobbing, auch wenn sie damit unter den sozialen Medien nicht allein ist. Aber das Duett-Feature der App, welches zwei Nutzer gegenüberstellt, lässt sich zum Beispiel auch leicht dafür missbrauchen, den jeweils anderen Nutzer fertigzumachen.

Zudem zieht die junge Community offenbar auch ungewollte Gäste an: Schon Musical.ly hatte vor der Übernahme durch TikTok mit Hinweisen zu kämpfen, dass sich auch Pädophile auf der Plattform herumtreiben, die junge Nutzer anschreiben oder sie in den Kommentaren auffordern, sich in einer bestimmten Weise vor der Kamera zu präsentieren.

Ob das chinesische Unternehmen in Sachen Datenschutz verlässlicher ist als die großen US-Konzerne wie Facebook, muss es erst beweisen. Ein Kritikpunkt ist jedenfalls mögliche Zensur seitens der chinesischen Behörden. Unliebsame Inhalte können so nicht völlig frei ihren Weg auf die Plattform finden.

Konkurrenz für Facebook und Co.?

TikTok ist kein Teil des riesigen Facebook-Social-Media-Universums, sondern Teil des chinesischen ByteDance-Universums - und auf Expansionskurs: Auch auch Instagram und Snapchat wirbt TikTok mittlerweile. Und gerade in Europa und den USA versucht der Konzern sich breiter aufzustellen, auch personell.

Der Erfolg von TikTok dürfte Facebook Kopfschmerzen bereiten, weil der US-Internet-Gigant gerade die Teenie-Zielgruppe mit seinen Produkten wie Snapchat-Klonen, IGTV auf Instagram oder TikTok-Klonen wie Lasso noch nicht wirklich überzeugt, obwohl Facebook mit dem Klonen von Konkurrenz-Produkten und Features in der Vergangenheit ja auch schon erfolgreich war: die Story-Funktion von Snapchat etwa ist in Instagram ziemlich effektiv aufgegangen.