Niemand entscheidet, ob Microsoft-Office an Schulen legal ist

Um sicher zu gehen, dass man damit wirklich datenschutzkonform unterrichten kann, müsste man also prüfen, ob diese Version Daten versendet und, wenn ja, welche und zu welchen Zwecken. Eine Aufgabe, die die allermeisten Schulen überfordern dürfte, wie auch Thomas Petri zugibt. Er selbst weiß es auch nicht auf Anhieb.

Eigentlich wäre das Kultusministerium am Zug

Wäre es nicht hilfreich, wenn die Datenschutzbehörden, dem Personal an den Schulen eine Empfehlung geben würden, wie es mit den verschiedenen Versionen von Office 365 umgehen soll? Unsere Frage geht an Michael Will, den Präsidenten des Landesamts für Datenschutzaufsicht; er ist in Bayern das Pendant zu Thomas Petri, wenn es um Datenschutz in Unternehmen geht.

Will leitet zudem die Konferenz mit den Datenschutzbeauftragten der anderen Bundesländer, die sich mit dem Microsoft-Problem befasst. Einen Waschzettel für die Schulen zu erstellen, ist seiner Ansicht nach allerdings nicht die Aufgabe der Datenschutzbeauftragten. Will verweist auf das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Als Aufsichtsbehörde muss es demnach regeln, welche IT-Produkte in den Schulen eingesetzt werden und welch nicht.

Schulen befinden sich in einem Schwebezustand

Wir fragen auch dort nach. In der schriftlichen Antwort heißt es: "Einstweilen raten wir den Schulen, die mit MS 365-Produkten arbeiten, zu einer möglichst datensparsamen Konfiguration und dabei insbesondere einer Einschränkung der Verwendung der Online-Komponenten des Produkts sowie einer Nutzung der Cloud-Komponenten von MS 365 ausschließlich auf freiwilliger Basis." Auch das ist keine klare Anweisung.

Und so befinden sich die Schulen in einem Schwebezustand und wissen nicht, ob sie jene Software, die eigentlich alle aus dem privaten Leben gut kennen, auch in den Klassenzimmern benutzen dürfen. Und dieser Schwebezustand hält nun schon seit über zwei Jahren an – die Datenschutzbeauftragten hatten im Herbst 2020 zum ersten Mal den Datenschutz bei Office 365 angemahnt.