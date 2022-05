NFTs: Wie die Blockchain die Kunstwelt verändert

💡 Was ist ein NFT?

NFT steht für "Non-Fungible Token". Dabei handelt es sich um eine Art digitale Besitzurkunde. Einen NFT kann man nicht kopieren, denn gespeichert werden solche NFTs auf der Blockchain, in einer Datenbank also, die verteilt auf vielen Rechnern liegt und die deswegen als fälschungssicher gilt. Oder genauer: Bei der Blockchain speichern alle alles - das ist ineffizient, aber zugleich schwer zu manipulieren. Genauso wenig, wie man einfach mal so einen Bitcoin kopieren kann, kann man ein NFT kopieren. Schnöde Dateien können deswegen per NFT zu etwas einzigartigem werden, darunter auch solche, bei denen es sich um digitale Kunst handelt.