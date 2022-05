NFTs auf Instagram: Das steckt hinter "digitalen Sammlerstücken"

Was sind NFTs?

NFTs sind digitale Güter, die auf einer Blockchain gespeichert werden. Diese Güter können dann unabhängig von einer zentralen Instanz wie Facebook oder Google autorisiert und verkauft werden und geben damit Computercodes ähnliche Eigenschaften wie Gegenständen in der realen Welt.

In den meisten aktuellen Beispielen verweist NFT-Code auf digitale Kunstwerke, die man mit Kryptowährungen erwerben kann. Wer ein NFT kauft, kauft damit auch die Besitzrechte dieses NFTs auf der Blockchain, auf der es gespeichert ist.

Einige Unternehmer und Analysten sehen in NFTs einen wichtigen Baustein des "Web3": dem Nachfolger unseres aktuellen Internets. In diesem existieren Internet-Plattformen weitgehend unabhängig voneinander: Es ist zum Beispiel nicht möglich, ein originales TikTok-Video auf Instagram anzuzeigen, und so weiter. NFTs jedoch sind über alle Plattformen hinweg gleich, da sie über die Blockchain dezentral verwaltet werden.

Wie werden NFTs verwendet?

Aufmerksamkeit erhielten NFTs vor allem durch eine Reihe hochpreisiger NFT-Verkäufe im Jahr 2021 — einige NFTs wurden für Dutzende Millionen Dollar gehandelt, was dazu führte, dass für einzelne NFTs hohe spekulative Preise gezahlt wurden. Dabei handelte es sich vor allem NFTs von Kunstwerken und digitalen Zeichnungen.

Zuletzt ist der NFT-Markt jedoch wieder erheblich geschrumpft. Wie das Wall Street Journal berichtet, sind die Preise für NFTs massiv zurückgegangen und auch die Zahl der Verkäufe nimmt ab. Hier zeigt sich, dass NFTs aktuell vor allem als Spekulationsobjekte dienen, und ihre Preise großen Schwankungen ausgesetzt sind.

Was erhofft sich Instagram davon?

Bald sollen also Instagram-User ihre NFTs auch auf ihrem Profil ausstellen können. Instagram folgt damit Twitter, das eine ähnliche Funktion bereits letztes Jahr eingeführt hatte. Doch was man damit tun kann, außer Fotos herzuzeigen, ist noch nicht klar.

Mark Zuckerberg zufolge handelt es sich bei der Funktion vor allem um ein Experiment. "Das ist nur der erste Schritt", sagte er dem Podcast Impact Theory. "Wir glauben, das hier ist eine wichtige technologische Richtung für die Welt, und ich glaube immer, wenn man etwas für wichtig hält, sollte man auch daran arbeiten."

Sollten Blockchain-Technologien im Internet der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, ist es also denkbar, dass Instagrams kleine NFT-Schnittstelle der Anfang für etwas sehr viel Größeres ist. Vorstellungen, wie das sein könnte, gibt es reichlich: Von NFTs, die auch als Eintrittskarten oder Kreditkarten gescannt werden können bis zu einer ganz neuen Vorstellung eines dezentral organisierten Internets auf der Blockchain.