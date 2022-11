American Football-Spiel in München: Vorsicht vor Ticketbetrug

Am Sonntag findet zum ersten Mal ein Ligaspiel der National Football League (NFL) in Deutschland statt: Die Tampa Bay Buccaneers treten gegen die Seattle Seahawks in der Münchner Allianz Arena an. Der Schwarzhandel mit Tickets blüht schon seit Monaten, denn die 50.000 Eintrittskarten waren nach dem Start des Vorverkaufs im Juli in kürzester Zeit weg - wohl nicht zuletzt deshalb, weil die NFL pro Person bis zu sechs Tickets für 75 bis 155 Euro auf einmal verkaufte. Viele der Tickets landeten gleich danach auf Internet-Handelsplattformen, wo sie vielfach teurer angeboten wurden. Und wer sich etwa auf eBay umsieht, findet noch immer Angebote für viele hundert, wenn nicht tausend Euro.