Neues Warnsystem: Warum Cell Broadcast Leben retten könnte

Deutschland am 10.09.2020, ein bundesweiter Warntag steht an. Die Sirenen heulen, allerdings nur dort, wo es noch Sirenen gibt, also eigentlich so gut wie nirgendwo. Und auch sonst funktioniert an diesem Tag wenig, insbesondere mit dem Warnen will es am Warntag einfach nicht klappen. Die Warn-Infrastruktur ist überlastet und so kommen bei den Warn-Apps Nina und Katwarn die Push-Warnungen erst an, als es schon viel zu spät ist – wenn sie denn überhaupt ankommen. Denn als die Verantwortlichen im Katastrophenschutz merken, dass ihre Meldungen nur mühsam eintröpfeln, schicken sie sicherheitshalber noch weitere Meldungen hinterher, was die Warn-Infrastruktur erst recht überlastet und alles nur noch schlimmer macht.

Cell Broadcast ist simpel und effizient

Nun steht am 8.12. erneut ein Warntag an und alles soll besser werden. Denn anstatt auf Apps, die man sich überhaupt erst einmal installieren muss, um gewarnt zu werden, setzt man nun auf Cell Broadcast, eine Technik, mit der man über ihre Handys zügig Menschen warnen kann, ähnlich einer SMS. "Es ist eigentlich unverständlich, warum es Broadcast nicht viel früher schon zur Anwendung gekommen ist, weil es für diesen spezifischen Anwendungszweck erfunden wurde", sagt dazu Linus Neumann, einer der Sprecher des Chaos Computer Club. Cell Broadcast habe vor allem den den Vorteil, dass es nicht an irgendwelche Kapazitätsgrenzen komme.

Die Apps muss man trotzdem nicht deinstallieren

Vorteile, die andere Länder längst erkannt haben. In Deutschland kam die Debatte, das System einzuführen, erst nach den verheerenden Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und NRW im Sommer 2021 in Gang. Bis dahin hieß es, Cell Broadcast sei zu teuer, außerdem müssten die Mobilfunkanbieter mitspielen. Probleme, die man nun lösen konnte.

Cell Broadcast ist dabei nicht nur zuverlässig, sondern auch sehr datenschutzfreundlich, weil keine personenbezogenen Daten anfallen. "Wir gehen fest davon aus, dass bei der nächsten Katastrophenlage Broadcast auch Menschenleben retten wird, weil die Warnungen sehr wahrscheinlich mehr Bürger und früher erreichen wird", sagt Johannes Rundfeldt. Er ist Sprecher und Gründer der AG Kritis, einer Gruppe von Fachleuten, die sich der Verbesserung der Resilienz von Kritischen Infrastrukturen verschrieben hat. Auch er ist froh, das Cell Broadcast kommt, empfiehlt aber, dass man zusätzlich die Warn-Apps auf dem Handy lässt, da diese zusätzlich eine Kartendarstellung ausspielen können. Doppelt hält eben besser, auch und gerade im Katastrophenfall.