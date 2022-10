Neues von Netflix: Games, Werbung, Passwort-Patrouille

Es tut sich was bei Netflix. So viele gleichzeitige Meldungen rund um den Streamingdienst gab es in den letzten Tagen, dass sich daraus gleich eine kleine Geschichte erzählen lässt. Die ginge ungefähr so:

Wer bisher mit dem Passwort der Freundin (Schwester, Mitbewohner) umsonst genetflixt hat, muss jetzt bitte selbst ein Bezahl-Abo abschließen, darf immerhin aber sein Profil mit umziehen. Fünf Euro wird der Einsteigertarif ab November kosten, mit Werbeunterbrechungen zwar, dafür kann direkt weiter gebinget und bald auch eine Menge mehr an Spielen gezockt werden. Aber schön der Reihe nach.

Wieder mehr Abonnenten bei Netflix, Aktienkurs steigt

Die wichtigste Meldung für Netflix selbst: Die Abozahlen steigen wieder, dementsprechend auch der Aktienkurs. Nach zuletzt sechsstelligen Verlusten kamen im letzten Quartal 2,4 Mio. Neu-Abonnenten hinzu, laut Reuters sind das doppelt so viele wie erhofft.

Dieses Wachstum aber geht auf Kosten des Gewinns, wie sich aus den am Dienstag veröffentlichten Finanzzahlen herauslesen lässt. Das ist nicht verwunderlich, denn Netflix wird an mehreren Stellen investieren müssen, um im bereits stagnierenden Streaming-Konkurrenzumfeld weiter zu wachsen.

Passwort-Patrouille ab 2023, Profiltransfer schon jetzt

Eine neue Geldquelle sieht Netflix bei bestehenden “Kunden”: Jenen, die sich das Passwort für ein Streamingkonto bisher mit anderen teilen, aber selbst nicht dafür zahlen. Ab dem Frühjahr 2023 will Netflix jetzt durchgreifen. Wie genau, das steht noch nicht fest, erste Versuche mit Telefon- oder E-Mail-Abfragen in einigen Ländern kamen eher nicht so gut an. Es könnte also auch eine technische Lösung entwickelt werden, die überprüft, ob gleichzeitige Nutzer in verschiedenen Haushalten leben, was gegen die Netflix-AGB verstößt.

Wer als Streaming-Schnorrer erwischt wird, dürfte zwei Möglichkeiten haben: Entweder eine Zusatzgebühr von ca. 3 Euro zum bestehenden Abo zahlen, damit alles bleibt wie gehabt – oder gleich selber ein neues, eigenes Abo abschließen. Dafür gibt es seit dieser Woche die immerhin recht nützliche Funktion, sein Profil auf einen neuen Account mit umzuziehen und damit die die eigene Streaminghistorie und personalisierte Empfehlungen.

Abo-Modell mit Werbung ab November

Zum bislang noch günstigsten Monatstarif von 7,99 Euro kommt bei Netflix ab November ein neues Abomodell: Ab 4,99 Euro gibt es mit vier bis fünf Minuten Werbeunterbrechung pro Stunde fast das komplette Angebot wie bisher, einige Filme und Serien werden aus “Lizenzgründen” aber erst mal fehlen, auch die Downloadfunktion entfällt hier.

Binge-Watching bleibt bei Netflix!

Dabei geht es schlicht um Rechtsfragen, die Netflix in Verbindung mit Werbung erst noch klären muss. Andererseits eröffnet sich damit eine gänzlich neue Einnahmequelle, die nicht nur von Abozahlen abhängig ist, sondern auch davon, wie viel Werbung ausgestrahlt wird: Je länger wir streamen, umso mehr klingelt die Kasse. Netflix hat bald also ein noch höheres Interesse als vorher, uns lange vor dem Bildschirm zu fesseln.

Darum will Netflix auch weiterhin auf Binge-Watching setzen und neue Serien direkt ganz oder mehrere Folgen blockweise veröffentlichen. Die Konkurrenz wie Amazon Prime Video setzt bei Blockbuster-Produktionen wie “Die Ringe der Macht” inzwischen eher auf wöchentlich neue Folgen, um Abonnenten länger bei der Stange zu halten.

55 neue Games in Entwicklung, neues Spielestudio gegründet

So richtig investieren will Netflix darüber hinaus in seine Games-Sparte. Diese Spiele laufen bislang nur auf Mobilgeräten und sind im normalen Abo inbegriffen. Trotz vergleichsweise niedriger Spielerzahlen seien derzeit rund 55 neue Spiele in der Entwicklung, dazu soll in Helsinki ein neues, eigenes Entwicklerstudio aufgebaut werden.

Obendrein prüft Netflix den Einstieg ins Cloud-Gaming, was bedeuten würde, dass diese Spiele nicht mehr auf Endgeräten installiert werden müssten, sondern direkt aus der Cloud gestreamt werden können. Angesichts der plötzlichen Einstellung von Google Stadia kommt dieser Schritt eher unerwartet. Den Spieledienst von Netflix nutzten nach letzten Erhebungen nur etwa ein Prozent aller Abonnenten.