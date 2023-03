Neuer WhatsApp-Scam: Das passiert, wenn Sie den Link klicken

Haben Sie in den letzten Tagen WhatsApp-Nachrichten von (angeblich) Singapore Airlines erhalten? Ein vermeintliches Gewinnspiel zum 50. Jubiläum der Fluggesellschaft verspricht darin Gewinne in Höhe von 2.000 Euro und fordert Sie auf, den angehängten Link zu klicken.

Skeptisch sein bei dubiosen Links

Dieser Link zeigt zwar das echte Logo der Fluglinie, führt aber nicht auf die offizielle Website des Unternehmens (singaporeair.com), sondern zu einer dubiosen Gewinnspielseite: "Herzliche Glückwünsche!" In Österreich kursiert diese WhatsApp-Nachricht mindestens seit Februar, wie die Betrugsexperten von Mimikama berichten.

Achtung: Nimmersatte Datensammler

Wer dem Link folgt, sei gewarnt: Jeder Klick, jede Interaktion auf unsicheren Internetseiten ist eine potenzielle Gefahr für die eigenen Daten. Logisch also, dass die vermeintliche Gewinnspiel-Seite der Fluglinie Nutzer zu einem wahren Klickmarathon verleiten will: Eine Umfrage hier, ein paar Gewinne auswählen dort, dann bitte noch 20 WhatsApp-Kontakte informieren und damit den Kettenbrief am Laufen halten.

Wer mitmacht, hält die Betrugsmasche am Laufen

Sollten Nutzer bis dahin schon wieder vergessen haben, dass ihnen ja angeblich 2.000 Euro Gewinn zustehen: Sie werden abschließend gebeten, sich mit Name, Adresse, Geburtsdatum, Mail-Adresse und Mobilrufnummer zu registrieren, damit man Sie über die Auszahlung informieren könne.

Doch das ist noch nicht alles: Wer hier noch nicht skeptisch geworden ist, darf sich einen Klick später auch noch über einen Mediamarkt-Gutschein über 1.000 Euro freuen. Voraussetzung dafür ist, dass man einen ausführlichen Fragenkatalog zu persönlichen Konsumgewohnheiten und Interessen ausfüllen muss – und sich damit einverstanden erklärt, von "Drittanbietern" kontaktiert zu werden.

So gelangen Ihre Daten an Spammer, Scammer, Bauernfänger

Fazit: Wer den Link klickt und gutgläubig allen Anweisungen folgt, hinterlässt seine Personalien und Kontaktdaten, persönliche Interessen und die Telefonnummern von mindestens 20 Kontaktpersonen – sowie die Zustimmung, dass diese Daten weitergegeben werden dürfen.

Datensätze mit diesen teils sensiblen Informationen werden oft im Darknet gehandelt. Die Folge sind neue Spam-Mails und -Anrufe, Phishing-Versuche, Identitätsklau und Ransomware-Attacken. Darum sollten Nutzer mit solchen angeblichen Gewinnspiel-Nachrichten am besten so verfahren: Kennen Sie den Absender, dann informieren Sie ihn darüber, dass es sich hierbei um einen Fake handelt. Ansonsten gilt: Absender melden, blockieren und die Nachricht löschen.