Neuer Twitter-Chef: Das ist Parag Agrawal

Bei Twitter soll nun der 37-jährige Parag Agrawal das Ruder übernehmen. Die Aufgabe ist nicht leicht. Der Dienst ist nicht gerade bekannt dafür, regelmäßig neue Funktionen einzuführen. Unter Dorsey hatte sich das zwar verbessert, doch noch immer hinkt die Plattform Konkurrenten wie Facebook hinterher. Twitter kommt derzeit auf knapp 400 Millionen Mitglieder und ist damit deutlich kleiner ist als Facebook, das 2.8 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer hat. Auch die Nutzer sind andere: Twitter wird vor allem von Journalisten, PR-Leuten und Politikern genutzt.

Agrawal - ein unbeschriebenes Blatt?

Die Berufung Agrawals an die Spitze des Unternehmens ist selbst für viele Beschäftigte eine Überraschung. Viele hätten sich, so war zu hören, eine Manager-Persönlichkeit gewünscht, die in der Tech-Welt bereits einen Namen hat und bekannt ist. Der 37-jährige genießt zwar innerhalb von Twitter einen guten Ruf, doch für die Außenwelt ist er ein relativ unbeschriebenes Blatt.

Seit zehn Jahren arbeitet der aus dem nordindischen Bundesstaats Rajasthan stammende Agrawal bei Twitter. Er ist verheiratet mit einer ebenfalls aus Indien stammenden Ärztin, die beim Risikokapitalgeber Andreesen Horwitz arbeitet. Gemeinsam haben sie einen dreijährigen Sohn.

2017 war er zum Technik-Chef von Twitter befördert worden. Der promovierte Informatiker und Stanford-Absolvent gilt als enger Vertrauter von Dorsey. Beide verbindet die Faszination an Kryptowährungen und Blockchain-Technologie.