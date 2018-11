Neuer Kettenbrief zum Tank-Boykott nach altem Muster

Über Benzinpreise ärgern sich die Autofahrer nicht erst seit heute. Auch Kettenbriefe, die zum Tank-Boykott aufrufen, haben eine lange Tradition. Derzeit kursiert in WhatsApp und Facebook folgender Aufruf: Man soll nicht am Montag, 26. November, sondern am Sonntag davor tanken.

"Der Aufruf folgt dem seit fast 20 Jahren bekannten Muster", sagt Frank Ziemer. Der IT-Spezialist betreibt an der TU Berlin eine Webseite, die auf solche Aufrufe in Mailform aufmerksam macht. Schon ein Text aus dem Jahr 2000 arbeitete mit demselben Schema: "Nicht am 30. April 2000 Tanken!! (…) Tanken Sie vor oder nach dem 30. April 2000 aber: TANKEN SIE AM 30. APRIL 2000 KEINEN TREIBSTOFF !!“ Der letzte Eintrag zu den Ketten-Mails auf der TU-Webseite ist von 2012.

Kettenbriefe früher als Mail, jetzt in Social Media

"Ich gehe davon aus, dass sich derartige Kettenbriefe in den letzten Jahren weg vom Medium E-Mail und hin zu den sozialen Medien verlagert haben", sagt Frank Ziemann. „Da es sich dabei stets um persönliche Nachrichten handelt, von Facebook mal abgesehen, kann man danach ja nicht aktiv suchen.“ Deshalb gibt es keine neuen Einträge auf seiner Webseite, auch wenn das Thema längst nicht vom Tisch ist.

Anonymer Ursprung

Woher der derzeitige WhatsApp-Aufruf und die Facebook-Appelle ursprünglich stammen, ist unklar. Das Ziel ist angeblich, ein "Zeichen" zu setzen. Am Sonntag statt am Montag zu tanken, erscheint allerdings wenig sinnvoll, denn: "Der Sonntag ist teurer als der Montag", sagt Andreas Hölzel vom ADAC. Etliche Social-Media-Nutzer machen sich auch schon lustig über die Aktion. So schreibt zum Beispiel @wintermohn auf Twitter: "Lesen Sie nächste Woche: 'Boykottiert Fleisch! Hortet Schnitzel' und 'Aktion gegen Plastik! Wir wickeln uns in Folie ein und verstreuen Zahnbürsten im Wald'."