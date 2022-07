Neuer Bluetooth-Standard fertig – diese Neuerungen sind dabei

Zwei Jahre sind seit der ersten Vorstellung der neuen Bluetooth-Generation auf der CES 2020 vergangen. Die ersten Geräte mit LE Audio hätten eigentlich schon im vergangenen Jahr auf den Markt kommen sollen, doch der Start hat sich durch die Corona-Pandemie verzögert. Doch nun ist es endlich so weit und Hersteller können damit beginnen, ihre Geräte mit Unterstützung für Bluetooth LE Audio auszustatten. Die ersten kompatiblen Produkte dürften noch vor Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Bessere Audioqualität - längere Akkulaufzeit

Bluetooth LE Audio besteht aus mehreren Bestandteilen. Ein Element ist der neue LC3-Codec, der für eine wesentlich effizientere Audioübertragung konzipiert ist. Das bedeutet entweder eine viel bessere Audioqualität bei gleicher Bitrate im Vergleich zum aktuellen SBC-Codec oder sogar eine etwas bessere Audioqualität bei weniger als der halben Bitrate. Eine niedrigere Bitrate bedeutet wiederum einen geringeren Stromverbrauch, was sich in einer längeren Akkulaufzeit widerspiegeln sollte. So soll Bluetooth endlich sein Image als "Stromfresser" verlieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit, mehrere Audiogeräte mit einer einzigen Quelle zu verbinden – eine Funktion, die als Auracast bezeichnet wird. Auf ihrer Webseite beschreibt die Bluetooth SIG wie Benutzer nach Audioquellen suchen können und wie sie eine Verbindung herstellen können. Zu den weiteren Funktionen gehört eine bessere Unterstützung für True-Wireless-Kopfhörer, da Bluetooth LE Audio jedem einzelnen Kopfhörer erlaubt, eine separate Verbindung mit dem Quellgerät aufrechtzuerhalten. Außerdem hofft man, dass alle LE Audio-Funktionen zusammengenommen einen großen Vorteil für künftige Hörgeräte darstellen werden.

Was bedeutet Bluetooth LE Audio für Android?

In wenigen Wochen ist das finale Rollout des neuen Betriebssystems Android 13. Bluetooth LE Audio ist schon seit der zweiten Beta in Android 13 enthalten und pünktlich vor dem finalen Launch ist der Standard offiziell angekündigt worden. Google dürfte das nutzen und die Pixel 7-Smartphones, vielleicht auch das Pixel 6a, als eines der ersten mit dem neuen Standard ankündigen.

Was bedeutet Bluetooth LE Audio für Apple?

Wie nicht näher genannte Quellen gegenüber "9to5Mac" bestätigt haben, wird die nächste Generation der AirPods Pro (Codename B698) mit dem Nachfolger-Chip des H1 ausgestattet sein – Apples eigenem Audioprozessor, der in der Lage sein könnte, diese Technologie zu verwenden.

Der Bluetooth-LE-Audio-Vorgänger LC3-Codec wird bereits von Apple auf den AirPods Max getestet. Ein Entwickler konnte diesen Codec mit der neuesten Beta-Firmware der AirPods aktivieren und gab an, dass er die Audioqualität bei Anrufen verbessert. Bisher ist unklar, ob Apple die Verbesserungen auch beim Hören von Musik oder beim Anschauen von Videos zur Verfügung stellen wird oder ob dafür Hardware der nächsten Generation erforderlich ist, da das wahre Potenzial dieser Technologie Bluetooth 5.2 erfordert.

Mit Bluetooth 5.2 und LC3-Unterstützung wird Apple in der Lage sein, die Akkulaufzeit dank des energiesparenden Standards zu verbessern, während der Fokus auf Effizienz und Stabilität liegt. Diese neuen Technologien können zudem die Audioqualität der Pro-Geräte deutlich verbessern. Apple sprach in dem Zusammenhang bereits über den Wunsch, die "Grenzen von Bluetooth" zu überwinden.

Neue AirPods wie die AirPods Pro 2 werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Audio LE inklusive LC3 setzen. Die Markteinführung der neuen Generation könnte im September mit dem neuen iPhone 14 zusammenfallen.