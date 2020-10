Neue Handys machen bei Corona-Warn-App (lösbare) Probleme

Viele Menschen schätzen Produkte von Apple auch wegen der Infrastruktur zwischen Hardware und Software, die geübten Apple-Nutzern das Leben leichter machen soll. Ein Beispiel: Über ein Backup-System kann ein User ein neu gekauftes iPhone mit ein paar Klicks mit Apps seines bisherigen Gerätes ausstatten. Und bevor jetzt manche unken: Ja, das geht auch mit Android-Handys.

Das Datenüberspielen vom Alt- auf das Neugerät spart Zeit, kann aber in Corona-Zeiten auch die Funktionen der Corona-Warn-App auf den Smartphones abwürgen. Wie der Blog "Macwelt" berichtet, übernimmt das neue iPhone 12 bei so einem Backup-Überspiel-Vorgang nämlich die Apps vom alten Gerät, aber nicht die entsprechenden Berechtigungen.

Auf BR24-Anfrage konnte das Testlabor des Technik-Portals "Chip" das Problem auch für Android-Handys nachvollziehen, wenn Nutzer ihre Handys über die "Android-Mutter" mit den Daten der bisherigen Geräte bespielen. Auch hier wird die Corona-App an sich zwar übertragen, allerdings ohne alte Daten und Berechtigungen.

Immerhin: Datenschutz wirkt

Kümmert sich der Nutzer nun nicht weiter um die Corona-Warn-App, die ja ohnehin oft im Hintergrund mitläuft, ist die zwar da, schneidet aber keine Kontakte mit. Denn die Berechtigung für die Nutzung von Bluetooth fehlt etwa, um dies zu tun. Warnungen an Kontakte versenden oder erhalten, ist so nicht mehr möglich.

Dass die Einstellungen nicht übernommen werden, liegt nach Vermutung von "Macwelt" an den hohen Datenschutz-Standards der App. Sie führen auch dazu, dass etwa vorherige Risikobegegnungen nicht vom alten auf das neue Gerät übertragen werden. Dass Kontakte nur auf dem Gerät gespeichert werden, war allerdings auch ein zentrales Versprechen der App-Entwickler. Dass Berechtigungen nicht übernommen werden, führt allerdings dazu, dass mancher Neu-Handybesitzer das Corona-Warn-Programm ohne Nutzen für sich und andere herumträgt.

Corona-App-Problem ist lösbar

Wer sein neues iPhone 12 in Betrieb nimmt, sollte folglich auf jeden Fall die Corona-Warn-App checken und in den Handy-Einstellungen unter Begegnungsmitteilungen die aktive Region und die Aufzeichnungen aktivieren, so "Macwelt". Das Problem tritt darüber hinaus auch auf, wenn jemand die Daten eines iPhone 8 auf ein gebraucht gekauftes iPhone X aufspielt und so weiter. Wer Apps und Daten von einem auf ein anderes iPhone überspielt, sollte folglich immer aufpassen.

Auf Android-Handys lässt sich das Problem laut "Chip" lösen, indem der Nutzer nach dem Aufspielen der Daten vom alten Handy, die App öffnet, sich dort durch den Guide klickt, entsprechende Berechtigungen erteilt und die Kontaktverfolgung so letztlich wieder anschaltet.

Auch, wenn man sein neues Handy nicht über Wiederherstellungs-Anwendungen bespielt: Ganz allgemein lohnt es sich als Nutzer der Corona-Warn-App hin und wieder einen Blick ins Programm zu werfen, um zu sehen, ob alle Einstellungen noch aktiv und passend sind. Und natürlich, um eventuelle Risiko-Begegnungen zu erkennen.