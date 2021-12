Neue Aufgaben: Wird Scheuers Nachfolger jetzt Digitalminister?

Mit dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung verbinden sich viele Hoffnungen und Befürchtungen. Mit CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verlässt einer die große Berliner Bühne, der oft Zielscheibe für Spott war. Scheuers direkter Nachfolger im Amt ist Volker Wissing von der FDP.

Inwiefern der aber wirklich noch das gleiche Ministerium leitet, wird sich in nächster Zeit erst noch zeigen müssen. Scheuers Behörde hieß offiziell Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur. Scheuer fiel aber vor allem durch Verkehrsthemen wie Pkw-Maut, Diesel-Diskussionen, digitale Führerscheine oder Straßenbaugelder für Bayern auf. Die Digitale Infrastruktur war eher Nebenschauplatz - auch, weil Scheuers Haus sich dort zentrale Kompetenzen mit mehreren Ministerien teilen musste.

Auch die neue Ampel-Regierung verzichtete, anders als von der FDP im Wahlkampf gefordert, auf ein eigenständiges Digitalisierungsministerium. Opposition und Verbände zeigten sich sogleich enttäuscht. Doch hier bot der Organisationserlass, den der neue Bundeskanzler Olaf Scholz am Tag seines Amtsantritts veröffentlichte, interessante Neuigkeiten.

Neuer Name, neues Ministerium?

Scheuers Verkehrsministerium in seiner alten Form gibt es in der Ampel-Regierung demnach nicht mehr. Wissings Behörde heißt nun Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Die neue Schwerpunktsetzung drückt sich laut Erlass auch in neuen Kompetenzen aus. So gibt das nun von Robert Habeck geleitete Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Macht an Wissings neues Digital- und Verkehrsministerium ab: die Fach- und Rechtsaufsicht über weite Teile der Bundesnetzagentur sowie die Zuständigkeiten für Telekommunikation und den Großteil der nationalen und internationalen Digitalpolitik. Für die Digitalgipfel der Bundesregierung werden künftig beide Ministerien gemeinsam zuständig sein.

Damit auch ein Personalwechsel verbunden: Stefan Schnorr, zuletzt Abteilungsleiter für Digitalisierungs- und Innovationspolitik im Wirtschaftsministerium, wechselt als Staatssekretär in Wissings Haus. Auch die Zuständigkeit für "operative Vorhaben der Digitalpolitik" wandert aus dem Kanzleramt ins neue Ministerium.

Bundesnetzagentur wechselt

Macht das Volker Wissing nun also zum Digitalminister - oder bleibt er wie Scheuer Verkehrsminister mit digitaler Zusatzaufgabe? Letztendlich hängt es wohl nicht zuletzt von Wissings Amtsführung und seinen eigenen Schwerpunktsetzungen ab, ob man ihn als Digitalminister, als Verkehrsminister oder als beides bezeichnen und bewerten wird.

Klar ist jedoch, dass der Kompetenzzuwachs für seine Behörde im Bereich Digitales durchaus substanziell ausfällt. So lag beispielsweise der Ausbau digitaler Infrastruktur, etwa eines 5G- oder Glasfaserkabel-Netzes, entgegen des alten Namens gar nicht allein in den Händen von Scheuers Ministerium. Viele der dafür nötigen Zuständigkeiten und Möglichkeiten waren vielmehr in Peter Altmaiers (CDU) Wirtschaftsministerium angesiedelt. Auch weil die Bundesnetzagentur hier viele Kompetenzen bündelt und letztlich bisher hauptsächlich dem Wirtschaftsminister unterstellt war. Das ist nun anders.

Wissing als Gesicht der Digitalisierung

Auch die Zuständigkeit für die nationale und internationale Digitalpolitik dürfte dem Ministerium zusätzlichen Einfluss auf die Digitalisierung in Deutschland bringen. Bisher kümmerte sich etwa das Wirtschaftsministerium um die Verhandlungen und die Umsetzungen von EU-Richtlinien oder EuGH-Urteilen, wie auf seiner Website zu lesen ist. Etwa bei der Datenschutzgrundverordnung aus Brüssel zusammen mit dem Innenministerium. Künftig dürfte auch hier das neue Ministerium für Digitales und Verkehr mehr mitreden.

Der bislang von Dorothee Bär (CSU) ausgefüllte Posten einer Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt entfällt künftig. Bär agierte in den Augen von Beobachtern vor allem als Sprachrohr und Koordinationsfigur für digitale Themen in der Bundesregierung und hatte auch angesichts der Ausstattung ihrer Stelle wenig konkrete Umsetzungskraft.

Nicht zuletzt wegen des Wegfalls von Bärs Stelle dürfte Wissing zum Gesicht der Digitalisierungspolitik der Bundesregierung werden. Eine Funktion, die sich in der Vergangenheit mindestens Bär, Scheuer, Altmaier und auch der für Corona-Warn-App zuständige Kanzleramtschef Helge Braun teilten. Allumfassende Digitalkompetenz hat jedoch auch die neue Galionsfigur Wissing nicht.

Opposition: Nur halber Strecke

Denn natürlich hat jedes Ministerium digitale Themen im Portfolio, die dezidiert mit seinem Zuständigkeitsbereich zu tun haben. Zum Beispiel bleibt die digitale Verwaltung im Innenministerium. Das ist auch der Hauptgrund, warum der Augsburger CSU-Politiker Hansjörg Durz, zuletzt stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsauschusses Digitale Agenda, Wissing nicht als richtigen Digitalminister sieht, wie er BR24 sagt:

"Sein Versuch bleibt auf halber Strecke liegen. Denn das prominenteste digitalpolitische Vorhaben im Koalitionsvertrag ist die Staatsmodernisierung und Verwaltungsdigitalisierung. Ausgerechnet hier hat Wissing nichts zu melden." Hansjörg Durz, CSU-Bundestagsabgeordneter

Die Ampel bleibe damit hinter ihren Zielen zurück und die digitale Transformation habe einen stärkeren Anwalt am Kabinettstisch verdient, so Durz weiter.

Bitkom: Nicht abgeschlossen

Auch Achim Berg, Präsident des Branchenverbandes Bitkom, sieht die Schaffung eines Digitalministeriums mit Wissings neuen Kompetenzen nicht vollendet. Gegenüber BR24 sagte er:

"Es ist klar, dass die Bündelung der Kompetenzen nicht abgeschlossen ist. Die Zuständigkeit für die Digitalisierung der Verwaltung verbleibt im Innenministerium und wird dort mit der IT-Konsolidierung Bund zusammengeführt. Gerade in diesem Bereich haben wir großen Nachholbedarf." Achim Berg, Bitkom-Präsident

Darüber hinaus müssten sich die neuen Kompetenzen auch in Regierungsalltag und Ressourcen wie Personal erst noch zeigen. Zugleich gibt es von Berg auch Lob: "Die Digitalisierung hat zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik einen festen Platz am Kabinettstisch", so seine Einschätzung.

Scheuers Reaktion

Und was sagt Andreas Scheuer zu den neuen Kompetenzen für seinen Nachfolger? Sieht er in Wissings Behörde das erste richtige Digitalministerium der Bundesrepublik? Auf Anfrage von BR24 bat ein Mitarbeiter von Scheuer um Verständnis, dass man sich dazu momentan nicht äußern wolle.