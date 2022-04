Neuausrichtung der Luca-App: Russische Geldgeber beteiligt

Nicht weniger als eine Revolution der Gastronomie - das verspricht zumindest die Betreiberfirma der Luca-App, das Berliner Unternehmen "Culture4Life GmbH". Die einst zur Kontaktverfolgung während der Corona-Pandemie eingesetzte App soll künftig den Alltag von Gastronomen und Kulturschaffenden digitalisieren. "Buchen, Bestellen und Bezahlen in Restaurants oder auch Check-ins in Hotels soll künftig mit der Luca-App möglich sein", sagt Luca-Gründer Patrick Hennig. Um diesen Wandel zu realisieren, wurde nun nach potenten Geldgebern gesucht.

Bekannte Namen unter den Investoren

Mehr als 30 Millionen Euro wurden nun in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Unter den Investoren sollen der Fintech-Experte Julian Teicke (Gründer und Chef des Berliner Start-ups Wefox) aber auch der Musiker Smudo sein. Der Rapper der Band Die Fantastischen Vier hatte die App mitentwickelt, so Culture4-Life-Chef Henning. Zudem beteiligt sich die Berliner Firma Target Global an der Luca-App. Doch der Berliner Risikokapitalgeber steht derzeit in der Kritik - wegen seiner Verbindungen nach Russland.

Die Investmentfirma, die an deutschen Start-ups wie etwa der Banking-App Revolut, dem Lieferdienst Flink oder dem mittlerweile börsennotierten Gebrauchtwagenhändler Auto1 beteiligt ist, wurde in Russland gegründet. CEO und Mitbegründer ist Alexander Frolov. Dessen Vater, der ebenfalls Alexander Frolov heißt, ist ein russischer Oligarch, der als Stahlbaron unter Putin reich wurde. Alexander Frolov Senior verfügt laut "Forbes" über ein Vermögen von 2,6 Milliarden Dollar. Er ist einer der Geldgeber von Target Global.

Bisher nicht von westlichen Sanktionen betroffen

Frolov steht bislang aber auf keiner Sanktionsliste, die im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine von vielen westlichen Ländern verhängt wurden. Luca-Gründer Patrick Hennig betonte, dass er die Vereinbarung mit Target Global schon im Januar geschlossen habe, Wochen vor der russischen Invasion in die Ukraine. Vor dem Hintergrund des Kriegs habe ihm Target Global zwei Dinge glaubhaft versichert: "Erstens, dass keine sanktionierten Personen involviert sind und kein sanktioniertes Geld in den Fonds investiert ist. Zweitens, dass Target Global und alle beteiligten Personen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufs Schärfste verurteilen."

Gegenüber tagesschau.de erklärte Henning, Target sei dabei, den Anteil russischen Geldes Stück für Stück zurückzuführen. Darüber hinaus komme ein Großteil des Kapitals von Target Global aus Europa. "Insofern ist das für uns okay", erklärt Hennig. Die Russland-Verbindungen von Target beunruhigten ihn nicht. "Wir haben uns bewusst für Target entschieden aufgrund ihrer Expertise und ihrer Kenntnis des Ökosystems in Deutschland und Europa."

Kritik an Luca-App reißt nicht ab

Die Luca-App war Ende 2020 mit einer digitalen Lösung gestartet, um die in den meisten Infektionsschutzverordnungen vorgeschriebene Erfassung der Kontaktdaten von Restaurantgästen und Event-Besuchern möglichst datenschutzfreundlich und effizient zu erledigen. Am Montag hatte Hennig mitgeteilt, dass das Luca-System bis auf weiteres keine Kontaktdaten zur Eindämmung der Corona-Pandemie mehr erfassen werde, weil die Verträge mit den Bundesländern Ende März ausgelaufen seien. Die Funktion könne bei Bedarf aber wieder aktiviert werden.

An dem Luca-System hatte sich immer wieder heftige Kritik entzündet. Die Luca-Skeptiker störten sich vor allem am Konzept einer zentralen Datenspeicherung. Kritiker wie der Chaos Computer Club warnten vor einem Missbrauch der Datenbestände, die über das Luca-System eingesammelt werden. Das von Kritikern bemängelte Luca-Verschlüsselungssystem hielt zwar Angriffen stand. Die Luca-Macher konnten aber nicht verhindern, dass in einem Fall die Polizei in Mainz die Daten von Gästen widerrechtlich über das Gesundheitsamt abfragen ließ, um eine mögliche Straftat aufzuklären.

Finanzexperten sehen großes Potential

Nach Angaben des Unternehmens haben sich während der Pandemie etwa 450.000 Restaurants und Kulturbetriebe sowie rund 40 Millionen Bürger bei Luca registriert. Um die neuen Funktionen zu nutzen, müssen Nutzer diesen jedoch explizit zustimmen. Weil die App aber weiterhin auf Millionen Smartphones installiert ist, sehen Finanzinvestoren hier ein großes Potenzial.