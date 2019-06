Netznotizen: Julia Klöckner und das Nestlé-Video

Denn als YouTuber müsste er dem Leitfaden der Medienanstalten zufolge Beiträge, die etwa zu positiv sind, als Werbung kennzeichnen. Neben weiteren Künstlern halten auch Politiker wie etwa Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt oder SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mit Kritik nicht zurück.

Wer sendet - empfängt auch

Auf all die Kritik im Netz reagiert die Ministerin verschnupft. Ihre Kritiker seien „Hatespeaker“ - also Personen, die bewusst Hass in Netz verbreiten. Klar ist: Wer die neuen sozialen Medien für seine eigenen Belange nutzt, der muss auch damit rechnen, dass Widerspruch kommt. Wer sendet, der empfängt auch gleichzeitig - so sind die Regeln.