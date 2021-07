Netz-Humor im Wahlkampf: Laschets Phrasen, Baerbocks Buch

Ganz neu sind solche humoristischen Mittel in der Politik natürlich keineswegs. So plakatierten die Jusos schon zur Wahl 1980 etwa: "Viele Blumen aber keinen Strauß", in Anspielung auf Franz-Josef Strauß (CSU), der in diesem Jahr für die Union als Kanzlerkandidat antrat. Auch satirische Artikel oder Bingo-Spiele mit Politikerphrasen sind seit Längerem bekannt.

2021 hat jedoch tatsächlich fast jede größere Partei eine Meme-Seite bei Instagram, wo der politische Gegner mit Hilfe aktueller Trends und Memes aus dem Netz verballhornt wird. Es handelt sich hier allerdings dem Anschein nach um private Initiativen von Anhängern oder Fans der Parteien, keine offiziellen Accounts. Daneben gibt es auch Meme-Seiten, die sich weniger an einzelne Parteien gebunden fühlen, aber dennoch tagesaktuelle Ereignisse und Statements von Politikern aufs Korn nehmen. Sie nennen sich beispielsweise "Neoliberale Aktion" und schießen gegen die Grünen oder "Antifa Memes" und machen sich über CDU und AfD lustig.

Auch wenn es sich um Witz-Seiten handelt: Für bedeutungslos sollte man die Kanäle mit ihren teils mehr als zehntausend Followern nicht halten. Gerade jüngeren Wählern könnten gerade solche Bildwitze, Satire-Accounts oder eben der Lasch-O-Mat einen Einstieg in die Themen des Wahlkampfes ermöglichen - auch wenn sie nicht jedes Sommerinterview verfolgen.