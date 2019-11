Netz-Häme für eRosary: Vatikan vertreibt smarten Rosenkranz

Ein elektronischer Rosenkranz, der mit einer App junge Leute zum Gebet anregen soll: Kaum hatte die Jesuiten-Initiative "Weltweites Gebetsnetzwerk des Papstes" am Mittwoch im Vatikan das Gadget samt zugehöriger App vorgestellt, da kursierten bereits die ersten Meldungen über Sicherheitslücken. So konnten Hacker persönliche Daten anderer User auslesen. Diese Lücke soll inzwischen geschlossen sein. Bei der Netzgemeinde trifft der Rosenkranz 3.0 trotzdem nicht nur auf Wohlgefallen. So mokierten sich User auf Twitter, warum der Papst ihn nicht trage.