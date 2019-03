Netflix macht seine Nutzer zu Versuchskaninchen

Schon in der Vergangenheit ist der Streaming-Dienst bekannt dafür gewesen, Inhalte für unterschiedliche Nutzer unterschiedlich zu verpacken. Dazu gehören auch die Vorschaubilder, die zu jedem Film und jeder Serie gehören: Wenn eine Nutzerin beispielsweise gern Filme mit weiblichen Hauptrollen sieht, neigt der Algorithmus dazu, eine Frauenfigur in der Vorschau anzuzeigen - auch wenn die eigentliche Hauptrolle von einem Mann im gespielt wird. Auch mit personalisierten Trailern hat der Konzern bereits experimentiert.

Wie das Konzept Personalisierung zu Ende gedacht aussehen kann, zeigte Netflix im Dezember 2018 mit dem Film "Black Mirror: Bandersnatch". Bei dem interaktiven Abenteuer können die Zuschauer selbst an einigen Punkten Entscheidungen darüber treffen, wie die Geschichte weitergehen soll. Ein weiteres Projekt dieser Art soll im April kommen: In "You vs Wild" kann man Überlebenskünstler Bear Grylls auf einem Abenteuer in der Wildnis begleiten und für ihn vom Sofa aus Entscheidungen treffen.

Wird Netflix auch zum Datensammler?

Anders als andere Technologie-Unternehmen wie Facebook und Google hat sich Netflix bislang von Daten-Skandalen fernhalten können. Aber mittlerweile ist klar: Das Unternehmen verfügt über eine Unmenge Daten über seine Nutzer und kann sie maßgeschneidert ansprechen. Chef Reed Hastings hat deshalb unlängst im Interview mit Vanity Fair betont, dass Netflix weder Werbung schaltet noch Daten zum Verkauf anbietet. Anders als Gratis-Dienste wie Facebook, bei denen Nutzer mit ihren Daten bezahlen, wisse man bei Netflix, woran man sei. Bleibt zu hoffen, dass das in Zukunft ausreicht, um Datenmissbrauch durch den Streaming-Dienst zu verhindern.