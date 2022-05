Fahrradnavis: Routenführung, Notruf, Pulsmessung und mehr

Hierbei handelt es sich um einen extrem reißfesten Gummi, der so konzipiert ist, dass das Smartphone auch noch gegen Erschütterungen einigermaßen gepolstert wird. Sicher keine Lösung für tagelange Radtouren, aber für den gelegentlichen Kurzausflug völlig ausreichend – und schnell in jeder Jackentasche zu verstauen.

Navigeräte bringen wesentliche Vorteile

Das Smartphone als Fahrradnavi eignet sich für den spontanen Gebrauch. Wer aber regelmäßig längere Touren fahren will, wird vom Handy schnell genervt sein. In solchen Fällen sollte man über den Kauf eines richtigen Fahrrad-Navigationsgerätes nachdenken. Ganz abgesehen davon, dass eine passende Lenkerhalterung hier mitgeliefert wird, gibt es mehrere Vorteile. Diese Geräte verfügen beispielsweise über spezielle transflektive Displays, die deutlich besser für Sonnenlicht geeignet sind.

Smartphone-Bildschirme lassen bei direktem Lichteinfall oft nur noch etwas erkennen, wenn die Helligkeit bis zum Anschlag nach oben geregelt wird. Das zieht sehr viel Strom aus dem Akku, weshalb Handys im Schnitt nach zwei bis drei Stunden im Navi-Einsatz schlapp machen. Fahrrad-Navigationsgeräte halten dagegen sechs bis acht Stunden durch, manchmal auch länger. Und sie überleben einen Sturz deutlich öfter als ein Handy.

Die Qual der Wahl …

Es ist nicht leicht, sich in der Vielfalt der angebotenen Fahrrad-Navis zu orientieren. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Tests nicht neutral sind, sondern von den Anzeigenkunden der Fachmagazine beeinflusst werden, wie "Heise"-Radexperte Michael Link betont. Man muss sich also die Geräte am besten in einem Laden ansehen und erklären lassen, um zu erkennen, welches zu einem wirklich passt.

Die Platzhirsche auf dem Markt für Outdoor-Navis sind Garmin und Wahoo. Zu den bekannteren zählt auch der frühere Tachohersteller Sigma. Gegen Teasi/Tahuna spricht hingegen einiges: Laut Michael Link sind sie technisch veraltet, außerdem gibt es Meldungen wonach die Firma letztes Jahr aufgegeben hat. Die Internet-Seite der Firma ist auf dem Stand von 2019.

Navi als Basis für das digitalisierte Rad

Die meisten Geräte sind viel mehr als reine Navis. Sie sind sozusagen die Basisstation für digitale Zusatzfunktionen. So werden die Geräte via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, so dass man etwa Nachrichten auf dem Display des Navis angezeigt bekommt. Wenn gewünscht, gibt es die Strecken-Anweisungen auch per Sprachbefehl, um nicht immer auf den Bildschirm schauen zu müssen. Manche Navis haben eine Sprachausgabe. Andere nicht, hier muss man sich ein Bluetooth-Headset ins Ohr stecken. Theoretisch möglich ist es auch, den Kopfhörer mit Navi und Smartphone gleichzeitig zu verbinden. Man könnte also Musik vom Handy anhören und die Weg-Kommandos vom Navi bekommen. Aus Sicherheitsgründen ist Musikhören vor allem im Straßenverkehr aber nicht ratsam.

Je nach Hersteller und Modell gibt es noch mehr Extras wie eine Notruffunktion. Ein im Helm angebrachter Sturzsensor merkt, wenn die Radfahrerin oder der Radfahrer stürzt. Ähnlich wie beim Auto, wird man dann aufgefordert sich zu melden. Passiert das nicht, wird ein Notruf mit der exakten GPS-Position abgeschickt. Interessant für das Rennrad sind noch andere digitale Funktionen: Sensoren, die etwa die Kraft messen, mit denen man ins Pedal tritt, oder die Trittfrequenz. Diese Werte werden ebenfalls live angezeigt. Auch mit Wearables, also etwa mit Armbändern zur Pulsmessung, lassen sich die Navis verbinden. Die Preise für die besseren Navi-Geräte schwanken je nach Funktionsumfang zwischen etwa 200 und 600 Euro.

Rumspielen und Ausprobieren notwendig

Manche Geräte stecken so voller Funktionen, dass man sich damit intensiv auseinandersetzen muss. Die Navis müssen zudem auf den Körper und die eigenen Gewohnheiten einjustiert werden. Um die vielen Einstellmöglichkeiten zu durchschauen und am Ende ein wirklich befriedigendes Erlebnis zu haben, brauche man ein bis zwei Wochen, so Experte Michael Link. "Plug-and-Play" wie beim Autonavi funktioniert hier nicht.