NAFO – die Meme-Hundestaffel gegen Putins Kriegspropaganda

Propaganda nicht unkommentiert lassen

"Die merken das, die stört das", sagt das Dresdner NAFO-Mitglied Martin Walther dem ZDF heute journal zur Reaktion aus Russland, weil "Propaganda nicht mehr diesen Zugriff hat, den sie unkommentiert haben kann." Walther ist Kreisvorstand der FDP Dresden und beteiligt sich mit seinem Twitter-Account an der Kampagne, ist als Politiker im Kreis der Aktivisten aber eher die Ausnahme.

Zurückzuführen ist die NAFO-Gruppierung auf Mai 2022 und den Twitter-Nutzer @Kama_Kamilian, inzwischen hat sie eine Vielzahl an Mitgliedern und dementsprechend eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Vor allem Privatpersonen rund um den Globus nutzen die NAFO-Plattform, um ihrerseits einen Beitrag für die Ukraine zu leisten und wenden dafür täglich oft Stunden nach Feierabend auf.

Die NAFO ist erfolgreich und geschäftstüchtig

Einen ersten Achtungserfolg erzielte die NAFO Mitte Juni in einem Twitter-Gefecht mit dem russischen Diplomaten Michail Uljanow. Der schien von der Flut an Gegenreaktionen zu einem seiner Tweets so überfordert, dass er sich tagelang aus dem Netz zurückzog. Uljanows entnervte Reaktion auf einen der vielen Kommentare ("You pronounced this nonsense. Not me." Zu deutsch etwa: "Sie haben diesen Nonsense ausgesprochen, nicht ich") ist selbst zum Meme geworden und fliegt russischen Netzpropagandisten seither buchstäblich um die Ohren.

Die US-Tageszeitung Politico stellt deswegen fest: Sich mit der NAFO zu befassen sei wie ein Crash-Curs darin, wie man Online-Meme-Kultur als Waffe einsetzt, so wie zuvor schon der IS oder die Alt-Right-Bewegung. Ganz fern vom Kampfgeschehen auf ukrainischem Boden bleibt die NAFO indes nicht.

Zuerst im Netz, dann auf dem Schlachtfeld

Von Beginn an werben die Gründungsmitglieder um Spenden für freiwillige Kämpfer in der Ukraine oder die Aktion signmyrocket.com, die Grußbotschaften auf ukrainischen Artillerieraketen anbietet. Die Seite gibt an, bis Anfang Oktober gut eine halbe Million US Dollar eingesammelt zu haben: Geld, von dem Fahrzeuge, Drohnen und anderes Kriegsmaterial gekauft wurde.

Ein weiterer Beweis dafür, dass ein Gefecht im Netz völlig reale Auswirkungen haben kann.

