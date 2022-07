Nachweisgesetz: Arbeitsverträge weiterhin nur auf Papier

Am 23. Juni 2022 hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das die EU-Arbeitsbedingungenrichtlinie in nationales Recht umsetzen soll. Die Reform tritt bereits zum 1. August 2022 in Kraft. Unter anderem werden darin die Nachweispflichten der Arbeitgeber zu den wesentlichen Arbeitsbedingungen erweitert. Das heißt, Arbeitgeber müssen in Zukunft mehr Informationen in Arbeitsverträgen festhalten. Außerdem gibt es verkürzte Fristen für diese Nachweise und Verstöße gegen die Verordnungen gelten nun als Ordnungswidrigkeit.

Deutschland verfehlt hier einen Schritt Richtung Digitalisierung

Die europäische Richtlinie zu transparenten und vorhersehbaren Arbeitsbedingungen ist eine direkte Folgemaßnahme zur Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte. Diese wurde bereits 2019 beschlossen und die Länder hatten bis 2022 Zeit, alles umzusetzen. Besonders hervorzuheben: Die Richtlinie ermöglicht ausdrücklich, dass Arbeitgeber die wesentlichen Arbeitsbedingungen in elektronischer Form abfassen und dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellen können. Im neuen Gesetz der Bundesregierung ist davon jedoch nichts zu finden. Und das, obwohl die Ampelkoalition sich vorgenommen hat, Digitalisierungshürden abzubauen.

Viel Arbeit, viel Papier

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmen bedeutet das konkret: Viele Arbeitsschritte und viel Papier, so zumindest die Kritiker. Arbeitgeber müssen die Arbeitsbedingungen weiterhin auf Papier festhalten, handschriftlich unterzeichnen und dem Arbeitnehmer das Schriftstück aushändigen. Umständlich, besonders beim Anheuern von internationalem Personal oder allgemein in hybriden Arbeitsstrukturen. Außerdem ist diese Art von Verfahren wenig ressourcenschonend. Ein Punkt, den auch der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom e.V. kritisiert.

"Die geplanten Regeln für Arbeitsverträge sind kein Schritt vorwärts, sondern zurück. Jetzt fehlt nur noch, dass man die Verträge mit der Postkutsche zum Adressaten transportieren muss." Bitkom-Präsident Achim Berg

So könnten Arbeitgeber mit einem Busgelder von 2000 Euro belegt werden, wenn sie Arbeitsverträge nur digital und nicht auf Papier ausfertigen. Die deutsche Politik fröne dem „Papierfetisch“. Auch im Internet regt sich Kritik.