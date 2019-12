Nachrichten-App Buzzard: Raus aus der Filterblase

An die Stelle aufgeregter Scheingefechte soll eine faktenbasierte Debatte treten, eine Plattform, auf der Qualitätsjournalismus in kuratierter Form präsentiert wird. Dabei sind die großen bekannten Medienhäuser wie Süddeutsche Zeitung, Die Zeit oder die FAZ. Buzzard zeigt aber auch, was in Blogs oder Nischen-Medien über gewisse Themen berichtet wird.

Die Vielfalt der Meinungen zeigen

Man könne bei Buzzard "aktuellen Themen im Überblick sehen, um sich so schnell und einfach ein vielfältiges Bild zu aktueller Politik zu verschaffen", erklärt Dario Nassal, einer der beiden Gründer des Startups.

Online-Medien, die über gesellschaftliche Probleme informieren, gibt es viele. Das Besondere an Buzzard: Es ist gedacht als Debatten-Portal, als Plattform, die die vielfältigen Perspektiven in den Medien abbildet und so einen Beitrag zum Aufbrechen der Filterblase liefert.

"Wir zeigen die besten inhaltlichen journalistischen Stücke – links und rechts, ökologisch, liberal." Felix Friedrich, Co-Gründer von Buzzard

In der aktuellen Medienlandschaft, so die Auffassung der Buzzard-Macher, mangelt es an konstruktivem Meinungsstreit. In den Talkshows würden die Schreihälse und Wichtigtuer den Ton angeben, die sozialen Medien seien überschwemmt von Haßreden. Felix Friedrich meint: "Wir wollen die an einen Tisch zurückholen, alle, die Lust darauf haben, miteinander zu diskutieren statt gegeneinander. Das ist das Ziel unserer Plattform."

Buzzard: Erfolgreich im zweiten Anlauf?

Bereits vor zwei Jahren hatten sich Friedrich und Nassal an einem Prototyp des Portals versucht. Und dabei reichlich Lehrgeld gezahlt. Zentraler Fehler, so gesteht Dario Nassal ein, sei der geringe Nutzwert der App im Alltag gewesen. Man habe nur ein einziges Thema pro Woche aufbereitet, das sei zu wenig gewesen. Die neue Edition soll nun täglich erscheinen und auch mehr Möglichkeiten der Interaktion bieten.