Nachhaltige Hardware: Der langlebige Laptop

Was das kleine StartUp „Framework“ aus San Francisco mit seinem modularen Laptop versucht, kommt einer Revolution auf dem Computermarkt gleich. Keines der Dickschiffe der Computerindustrie hat das in der Konsequenz je versucht wie jetzt Framework. Weder Apple, Dell, Lenovo oder HP. „Die Firmen konzentrieren sich auf die Markteinführung. Da wird viel Mühe in die Geheimhaltung und in die Entwicklung schicker Geräte gesteckt“, sagt der Gründer Nirav Patel. Danach sei man aber als Käufer auf sich allein gestellt.

Laptop Marke Eigenbau

Patel hat schon als Kind und Jugendlicher seine Computer aus den einzelnen Komponenten selbst zusammengebaut. Das sei nicht nur billiger gewesen, er habe dabei auch einiges gelernt. Mit seinem 17-köpfigen Start-Up will der ehemalige Apple-Ingenieur jetzt gegen eine milliardenschwere Industrie antreten, die darauf setzt, dass wir unsere Notebooks nach drei bis fünf Jahren in den Müll werfen und ein neues Gerät kaufen.

Nicht ist verlötet

Wer das Framework Laptop mit dem mitgelieferten Schraubdendreher öffnet, sieht auf allen austauschbaren Einzelteilen QR-Codes. Fotografiert man die ab, gibt es kleine Anleitungen, die einem erklären, wie man zum Beispiel Ram oder Festplatte austauscht. Selbst, wer kein Bastler ist, schafft das. Das Besondere: Nichts in dem Notebook ist verklebt oder verlötet, wie das die großen Hersteller tun, um einem vom um- oder aufrüsten abzuhalten. Tastatur, Festplatte, Hauptplatine, ja sogar der Bildschirm lassen sich austauschen. „Der Rahmen des Bildschirms ist nicht geklebt, wie bei den meisten Notebooks, sondern nur mit einem Magneten befestigt“, erzählt Patel. Man könne ihn sogar selbst lackieren und auch das Display lasse sich im Handumdrehen austauschen.

Bislang nur in den USA erhältlich

Das 13-Zoll Laptop erinnert von außen an die Notebooks von Branchen-Primus Apple. Es ist silbern, hochwertig verarbeitet und in der Basis-Version recht günstig. Die Selbstausbau-Variante fängt bei umgerechnet 640 Euro an und hört bei gut 1700 Euro fertig konfiguriert mit einer Intel Core I7 CPU auf. In wenigen Wochen wollen Patel und sein Team einen Online-Marktplatz starten. Dann können die Besitzer der Laptops Komponenten online verkaufen oder untereinander tauschen. So soll das Gerät zwischen 6 und 10 Jahren halten. Noch liefert Framework aber nur in den USA aus. Gegen Ende des Jahres könnte es vielleicht die ersten Geräte auch in Deutschland zu kaufen geben.

