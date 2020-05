Nach Sammelklage: Facebook entschädigt Inhalte-Prüfer

Die Einigung gilt für mehr als 10.000 Menschen aus Kalifornien, Texas, Arizona und Florida, die seit 2015 für Facebook gearbeitet haben. An der Sammelklage beteiligte sogenannte Moderatoren sollen jeweils mindestens 1.000 US-Dollar erhalten.

Betroffene, bei denen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit bei Facebook psychische Erkrankungen nachgewiesen wurden, sollen außerdem bis zu 50.000 Dollar für ihre Behandlungskosten bekommen, wie die Anwälte der Kläger mitteilten. Die Einigung muss allerdings noch vom zuständigen Richter gebilligt werden.

Gravierende psychische Belastungen

Moderatoren sind oft drastischen Inhalten wie Kindesmissbrauch, Enthauptungen, Terrorakten, Tierquälerei und anderen verstörenden Bildern und Videos ausgesetzt. Sie sind oft nicht direkt bei Facebook, sondern bei Dienstleistern angestellt.

Im Herbst 2018 verklagte eine frühere Inhalte-Prüferin Facebook mit dem Vorwurf, sie habe durch die gesehenen Inhalte nach neun Monaten eine posttraumatische Belastungsstörung davon getragen. In einer Sammelklage wurde dem sozialen Netzwerk vorgeworfen, die Prüfer nicht angemessen vor den gravierenden psychischen Belastungen geschützt zu haben, die mit ihrer Arbeit einhergehen.

Mehr Unterstützung für Moderatoren

Facebook kündigte in der Einigung auch weitere Vorkehrungen zum Schutz der geistigen Gesundheit der sogenannten Moderatoren an. So soll bei Videos standardmäßig der Ton ausgeschaltet bleiben und sie in schwarz-weiß abgespielt werden. Bewerber für die Jobs sollen speziell auf mentale Widerstandsfähigkeit geprüft werden, hieß es weiter.

Das Unternehmen erklärte, es sei den Menschen dankbar, die diese wichtige Arbeit machten, um eine sichere Umgebung für alle zu schaffen. Dem Unternehmen sei daran gelegen, ihnen durch diesen Vergleich und in Zukunft zusätzliche Unterstützung zukommen zu lassen.