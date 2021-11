Nach Hackerangriff auf TH: Studierende müssen Passwörter ändern

Knapp 22.000 Passwörter müssen nach dem Hackerangriff auf die Technische Hochschule in Nürnberg geändert werden. Aber erst etwa 5.000 Benutzerinnen und Benutzer waren in der Hochschule, um ihr Passwort vor Ort zu wechseln. Das sei der Stand von vergangenem Freitag, sagte Pressesprecher Matthias Wiedmann dem Bayerischen Rundfunk. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Eine Änderung der Passwörter von zu Hause aus ist nach Angaben der TH Nürnberg nicht möglich.

Studierende müssen in die Hochschule in Nürnberg

Es sei versucht worden, Daten zu entwenden und gegebenenfalls zu verschlüsseln, sagte Pressesprecher Wiedmann. "Wir konnten das aber abwenden, indem wir die Systeme unmittelbar nach dem Angriff zurückgesetzt haben." Die Hochschulleitung hofft nun, dass bis Mittwoch zwei Drittel der knapp 22.000 Accounts mit neuen Passwörtern versehen sind. Dabei handelt es sich um die Computer von Hochschul-Beschäftigten und Studierenden. Um das Passwort zu ändern, müssen sich die Nutzerinnen und Nutzer vor Ort einloggen, da alle externen Zugänge nach der Cyberattacke gekappt worden sind.

Hacker versuchen, Lösegeld von der TH Nürnberg zu erpressen

Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass Unbekannte versucht hatten, in das System der Hochschule in Nürnberg einzudringen. Wer hinter dem Angriff steckt, ist bisher nicht bekannt. Das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Landeskriminalamt ermitteln. Die Ermittler gehen davon aus, dass Cyberkriminelle Daten verschlüsseln und so Lösegeld erpressen wollten. Die TH Nürnberg war nach Leipzig und Berlin die dritte deutsche Hochschule, die Ziel einer solchen Attacke wurde.