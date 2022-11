Nach Facebook nun gegen Twitter: Würzburger Jurist klagt erneut

Der Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun zieht erneut gegen ein soziales Netzwerk vor Gericht. Diesmal hat der Medien-Anwalt einen Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Twitter gestellt. Der Kurznachrichtendienst habe sich wiederholt geweigert, rechtswidrige Inhalte zu entfernen. Das Landgericht Frankfurt werde den Fall am 24. November verhandeln, bestätigte Jun gegenüber dem BR.

Jun: Twitter bricht deutsches Recht

Bei dem Verfahren vertritt Jun den Antisemitismus-Beauftragten der Landesregierung von Baden-Württemberg, Michael Blume. Laut Jun sei sein Mandant "seit langer Zeit immer wieder Angriffen ausgesetzt" gewesen. So sei ihm etwa eine sexuelle Affäre mit einer minderjährigen Asiatin "angedichtet" worden. "Das waren nachweislich falsche Tatsachenbehauptungen, die über Herrn Blume verbreitet wurden. Twitter hat sich geweigert, diese zu entfernen. (…) Wir sehen eine Regelmäßigkeit, dass Twitter nicht bereit ist, deutsches Recht anzuwenden und seine User vor allem bei übler Nachrede und Verleumdung zu schützen", so Jun.

Content-Moderation durch Algorithmen "funktioniert nicht"

Das Problem habe es zwar bereits vor der Übernahme von Twitter durch den Milliardär Elon Musk gegeben, es könnte "jetzt aber noch intensiver werden", betont der Würzburger Rechtsanwalt. Musk habe angekündigt, etwa 50 Prozent der Twitter-Mitarbeitenden zu entlassen. Zukünftig könne die Moderation von Inhalten daher möglicherweise stärker durch Algorithmen erfolgen. Jun: "Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das einfach nicht funktioniert. Zwar kann man Algorithmen verwenden, um rechtswidrige Inhalte zu finden. Aber die Entscheidung, ob etwas wirklich entfernt werden muss, muss am Ende ein Mensch treffen. Das kostet Geld. Und Twitter sagt, das sei nicht zumutbar. Es würde das Geschäftsmodell erheblich erschweren, wenn immer Menschen draufgucken müssen." Das müsse das Gericht nun entscheiden.

Keine Antwort von Twitter auf BR24-Anfrage

Die mündliche Verhandlung vor dem Landgericht Frankfurt ist für den 24. November angesetzt. Eine Anfrage von BR24 bei Twitter im Zusammenhang mit der Gerichtsverhandlung blieb bisher unbeantwortet.

Jun rechnet mit einer schnellen Entscheidung. "Wir wollen zudem erreichen, dass Twitter nicht nur verpflichtet wird, die jeweils ausdrücklich benannten Tweets zu entfernen, sondern auch sinngleiche Tweets. Und diese auf der gesamten Plattform." Das sogenannte Geo-Blocking, also die regionale Sperrung von Inhalten durch den Anbieter, sei laut Jun "unzureichend, da es viel zu leicht zu umgehen ist: Eine Verleumdung muss deshalb weltweit entfernt werden." In dieser Hinsicht ähnele der Antrag gegen Twitter der Klage gegen Facebook, so Jun.

Der Würzburger hatte die Grünen-Politikerin Renate Künast vor Gericht gegen Facebook vertreten und die Löschung von erfundenen Zitaten erwirkt. Für seinen Einsatz hatte der Würzburger Jurist im September 2022 den Max-Dortu-Preis für Zivilcourage erhalten.