Nach Duell mit Greta: Frauenfeindlicher Influencer festgenommen

33 Autos habe er, darunter auch Luxuskarossen der Marken Bugatti und Ferrari. Er würde Greta Thunberg auf Wunsch eine Liste seiner Fahrzeuge schicken – inklusive deren riesigen Klimaemissionen. Sie müsse ihm nur ihre E-Mail-Adresse nennen. Das twitterte Andrew Tate am Dienstag an die bekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Andrew Tate ist im Netz kein Unbekannter. Der ehemalige Kickboxer ist immer wieder mit extrem frauenfeindlichen Aussagen ausgefallen und wurde deswegen auf diversen Social-Media-Plattformen gesperrt. Erst vor Kurzem war Tates Twitter-Account im Zuge der Twitter-Übernahme durch Elon Musk wieder freigeschaltet worden.

Greta Thunberg reagiert schlagfertig

Greta Thunberg antwortete auf die Provokation und sie tat das so schlagfertig, dass sie für ihren Tweet 3,1 Millionen Likes einheimste. Die 19-Jährige twitterte an Tate gerichtet: "Bitte erleuchte mich, schreib mir an die E-Mail kleinerpenisenergie@hastdunichtsbessereszutun.com." ("yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com")