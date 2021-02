Nach Drohung der Regierung: Twitter sperrt 500 Konten in Indien

Twitter hat mehr als 500 Konten in Indien gesperrt und die Sichtbarkeit von Hashtags in den Trends reduziert, die nach Angaben des Unternehmens "schädlichen Inhalt" enthalten. Die Sperren sind eine Reaktion auf "mehrere Sperrbefehle vom Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie", wie es in einem aktuellen Blogpost von Twitter heißt. Twitter hat demnach binnen zehn Tagen mehrere Blockierungsaufforderung der indischen Regierung erhalten.

Zudem hatte die Regierung in Neu-Delhi Mitarbeitern des US-Konzern mit juristischen Schritten bis hin zu mehrjährigen Gefängnisstrafen gedroht, sollten sie den Bitten nicht nachkommen. Twitter könne nicht die Rolle eines Gerichts übernehmen, hieß es von der Regierung.

Twitters Reaktionen sind ein Hin und Her

Es ist eine Zwickmühle, in der sich Twitter in Indien zur Zeit befindet und doch wirkt das Handeln des Konzerns unentschlossen: Erst wurden Accounts gesperrt, kurz darauf wieder entsperrt und nun erneut gesperrt. Twitter zerreibt sich zwischen der Forderung nach freier Meinungsäußerung auf der einen Seite und dem Schutz seiner Mitarbeiter auf der anderen. Hinzu kommt, dass Indien nach Japan und den USA der drittwichtigste Markt für Twitter ist, mit insgesamt rund 18 Millionen Nutzern.

Worum geht es bei dem Streit?

Der Konflikt schwelt seit einigen Wochen. Seit November protestieren in Indien tausende Landwirte gegen ein neues Gesetz, das seit September in Kraft ist. Es sieht vor, dass die Bauern ihre Produkte nun jedem Abnehmer direkt anbieten können. Sie müssen nicht mehr über staatlich regulierte Großmärkte gehen. Auf diesen Märkten wurden jedoch auch Mindestverkaufspreise garantiert, was insbesondere vielen Kleinbauern half. Diese befürchten nun, dass große Agrarkonzerne die Preise drücken könnten.

Die Landwirtschaft trägt etwa 15 Prozent zur Wirtschaftsleistung Indiens bei. Fast die Hälfte aller 1,3 Milliarden Einwohner arbeitet in dem Sektor. Die allermeisten Bauern besitzen weniger als zwei Hektar Land und sind allein logistisch kaum dazu in der Lage, ihre Produkte irgendwo anders als auf lokalen Märkten anzubieten.

Der Protest gegen das neue Gesetz formierte sich auch auf Twitter, unter anderem unter dem Hashtag #modiplanningfarmersgenocide und bekam weltweit Aufmerksamkeit, nicht zuletzt, als sich auch US-Sängerin Rihanna und Aktivistin Greta Thunberg dazu via Twitter äußerten.