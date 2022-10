Nach der Übernahme: Donald Trump lobt Musks Twitter-Deal

Der von Twitter verbannte ehemalige US-Präsident Donald Trump sieht die Social-Media-Plattform bei dem Milliardär Elon Musk "in vernünftigen Händen". Das schrieb Trump am Freitag auf seiner neuen Online-Plattform Truth Social. Und er nutzte die Gelegenheit, das von Elon Musk entlassene alte Management des Kurznachrichtendienstes zu beschimpfen. Er sei froh, dass Twitter jetzt "in vernünftigen Händen" sei und nicht mehr geführt werde "von linksradikalen Spinnern und Verrückten, die unser Land wirklich hassen". Twitter müsse nun hart daran arbeiten, sich von all den Bots und gefälschten Konten zu befreien, die dem Online-Dienst geschadet hätten, so Trump. "Es wird viel kleiner sein, aber besser", schrieb der frühere US-Präsident.

Trump lässt Rückkehr zu Twitter offen

Trumps wichtigster Account @realDonaldTrump war vor knapp zwei Jahren von Twitter gesperrt worden, kurz vor dem Ausscheiden aus seinem Amt als US-Präsident. Hintergrund waren Tweets zum Sturm auf das US-Kapitol in der US-Hauptstadt Washington durch Anhänger des Ex-Präsidenten. Das Unternehmen begründete den Schritt damals mit dem "Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt" durch Trump. Ob Trump wieder Zugang zu Twitter erhalten soll, ist nach Medienberichten noch offen.

Ob er er selbst nach der Übernahme zu Twitter zurückkehren will, ließ er offen. Er glaube aber, dass Truth Social besser aussehe und funktioniere: "Ich liebe Truth", schrieb Trump doppeldeutig. Das englische "Truth" heißt auf Deutsch "Wahrheit".

Von Trump-Posts nicht belegte Meldung aus Moskau

Die staatliche Moskauer Nachrichtenagentur Tass hatte auf ihrem russischen Twitter-Account in der Früh noch etwas anderes vermeldet: Trump habe mitgeteilt, sein Account dort werde zum 31. Oktober wiederhergestellt. In der englischen Twitter-Ausgabe von Tass wurde diese Nachricht jedoch nicht herausgegeben. Sie scheint also von der Moskauer Staatsführung lediglich für den russischsprachigen Markt bestimmt gewesen zu sein. Dort dürfte sie bei Putin-Unterstützern auf Gegenliebe gestoßen sein: Es ist kein Geheimnis, dass Russlands Präsident Putin mit Donald Trump sehr viel besser zurecht kam als mit dessen Nachfolger Joe Biden, der im vergangenen Jahr erklärt hatte, er halte Putin für einen Mörder und ihm vorgeworfen hatte, die US-Wahlen manipuliert zu haben.

Eine gute Gelegenheit für Trump?

Donald Trump hatte seine Politik während seiner Amtszeit in unzähligen Tweets gerechtfertigt und emotionsgeladen erklärt. Trump regierte sogar mitunter per Twitter: Legendär ist, dass etwa sein Außenminister Rex Tillerson aus einem Tweet des Präsidenten von seiner Entlassung erfuhr.

Musk hatte im Zuge des Tauziehens um die 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme versprochen, er würde Trumps Account wieder aktivieren. Trumps Verbannung von Twitter im Zuge von dessen Sympathiebekundungen für Anhänger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington gestürmt hatten, hatte Musk im Mai als "moralisch falsch und einfach nur dumm" bezeichnet. Auf Truth Social hat der heute 76-Jährige Ex-Präsident nur einen Bruchteil der 89 Millionen Follower, die seine Äußerungen auf Twitter abonniert hatten. Eine Rückkehr zu dem einflussreichen Netzwerk könnte Trump für eine mögliche Kandidatur bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 jetzt jedoch eine Überlegung wert sein.

Elon Musk stellt Management neu auf

Twitter informierte die US-Wertpapieraufsicht SEC am Freitag über den Rückzug von der Börse und bestätigte damit den Vollzug der 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme durch Elon Musk.

Damit endet ein monatelanges Hin und Her, das zwischenzeitlich auf einen brisanten Gerichtsprozess zusteuerte. Musk nimmt das Online-Netzwerk nun in Privatbesitz - die New York Stock Exchange hat die Aktien bereits aus dem Handel genommen. Zudem will der Tech-Milliardär ein neues Management aufstellen.

Musk: "Der Vogel ist befreit"

Laut übereinstimmenden US-Medienberichten feuerte Musk bereits am Donnerstag ranghohe Führungskräfte, darunter der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal. Angeblich wolle Musk den Spitzenposten zunächst selbst übernehmen. Erst mit der Zeit könnte er den Job an jemand anderen abgeben, hieß es. Musk twitterte in der Nacht in Anspielung auf das Firmenlogo "Der Vogel ist befreit". Der Kommentar der neuen Eigentümers wurde hunderttausendfach retweetet. Musk führt bereits den Elektroautobauer Tesla und die Raketenfirma SpaceX.