Mysteriöse Nachricht bringt WhatsApp zum Absturz

"Scary message", zu deutsch: "unheimliche Nachricht" so wird die Nachricht genannt, die seit mindestens drei Jahren in WhatsApp kursiert. Und unheimlich ist die Nachricht in der Tat, denn sie bringt WhatsApp zum Absturz und zwar so, dass man WhatsApp komplett neu installieren muss. Das wiederum führt dazu, dass man seinen gesamten Chat-Verlauf verliert, sofern man nicht ein Backup gemacht hat. Der Grund für den Absturz: Offenbar enthält die Nachricht Zeichen, die WhatsApp nicht auslesen kann. Der Bug kann auch auftreten, wenn die Nachricht in Form einer virtuelle Kontakt-Datei (VCF) eingeht.

Diese Einstellung sollten Sie bei WhatsApp vornehmen

Schützen kann man sich auf zwei Arten. Zum einen sollte man mysteriöse Nachrichten, die aus zufälligen Zeichen-Kombinationen bestehen, nicht öffnen. Stattdessen wird empfohlen die Web-Version von WhatsApp zu starten und die Nachricht dort zu löschen. Zweitens sollte man dafür sorgen, dass solche Nachrichten das eigene Handy gar nicht erreichen können. Dazu sollte man WhatsApp so einstellen, dass man nicht von jedem Account zu Gruppen hinzugefügt werden kann. Dazu muss man in die WhatsApp-Einstellungen gehen und auf "Account" drücken. Unter Datenschutz hat man dann die Möglichkeit bei "Gruppen" festzulegen, dass man ausschließlich von den eigenen Kontakten zu Gruppen hinzugefügt werden kann.

