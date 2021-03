MWC Shanghai: Smartphones sorgen kaum für Spannung

Doch all der grellbunte Diskokugel-Bombast der Keynote half am Ende auch nichts: So richtig viel hat man von dem MWC in Shanghai nicht mitbekommen. Das lag vor allem daran, dass die Veranstaltung pandemie-bedingt teilweise im Netz stattfinden musste, aber auch daran, dass die ganz großen Überraschungen fehlten. Die Trends dieser Messe, das waren mehr oder weniger die Trends, die eigentlich schon vorher bekannt waren, sagt Tobias Weidemann, Redakteur bei der Tech-Zeitschrift T3N.

Evolution statt Revolution

In Shanghai war etwa in Sachen Smartphones mehr Evolution als Revolution zu sehen. Weinheim verweist etwa auf Premium-Smartphones, deren Displays faltbar oder ausrollbar sind oder aber auf den Trend, dass die Front-Kameras der Handys mehr und mehr unauffällig im Display verbaut werden. Die Bildschirmfläche der Geräte wird dadurch seit Jahren immer größer.

Doch gerade in Hinblick auf die roll- und faltbaren Geräte merkt Weinheim an: „Allerdings müssen solche Geräte natürlich erst unter Beweis stellen, dass sie belastbar sind, dass sie alltagstauglich sind.“ Im Mittelklasse-Segment beobachtet der Experte zunehmend leistungsfähigere Technik und Ausstattung: „Das betrifft den Prozessor, den Speicher, vor allen Dingen aber auch den Bildschirm und die Kamera.“

Zeit der offenen Münder vorbei

Smartphones werden also noch leistungsfähiger werden, vielleicht auch faltbarer und biegsamer, aber die Zeiten in denen eine neue Smartphone-Generation für offene Münder sorgte, diese Zeiten sind schon längst vorbei. Smartphones gibt es nun seit fast 14 Jahren und längst ist in diesem Bereich weniger Revolution angesagt, als vielmehr Evolution. Und so versuchen sich die Hersteller von der Konkurrenz durch andere Features abzusetzen, als nur durch schnellere Prozessoren oder mehr Megapixel in der Kamera.

Apple zum Beispiel inszeniert sich als Vorkämpfer für den Datenschutz - und wertet das eigene Ökosystem mit Unterhaltungsangeboten und Gesundheitsfeatures auf. Wenig tut sich auch bei den Tablets. Sie werden von den Smartphones und ihren immer größeren Display-Flächen kannibalisiert und deswegen zunehmend obsolet werden.

Megatrend Smarthome

Bewegung gibt es hingegen bei den Smartwatches und im Bereich der Heimautomation. „Insbesondere in der Kombination der Geräte liegt für mich ein echter Fortschritt, dass ich beispielsweise mehr über mein mobiles Endgerät steuern kann oder auch beispielsweise sehen kann, welche Temperatur grade die Heizung hat oder ob ich irgendwie Dinge am Haus verstellen muss“, erklärt Experte Weidemann.

Aber auch diese Entwicklung hat problematische Seiten. Smarthome-Geräte, die nicht mehr mit Updates versorgt werden, können beispielsweise zu einem Problem für die IT-Sicherheit werden. Im Gegensatz zu digitalen Gadgets sind analoge Systeme oft langsam, weniger agil und schwerfällig, aber sie sind zugleich auch resilienter, weshalb es durchaus Sinn machen kann, analoge und digitale Doppelstrukturen aufrechtzuerhalten.

Debatte über Smartphone-Zwang?

Doch die Zeiten, in denen beispielsweise ein Smartphone optional war, die könnten bald vorbei sein und das bereitet auch dem Tech-Journalisten Tobias Weidemann Sorgen. Er sehe kritisch, dass das etwa beim Online-Banking oder beim Einlass bei Veranstaltungen Smartphones zunehmend zum Standard oder gar zur Pflicht würden. Wie man damit in Zukunft umgehen wolle, sieht er als Stoff für eine gesellschaftliche Diskussion, die noch zu führen sei.

Ob diese Diskussionen auf dem eigentlichen MWC in Barcelona geführt werden, der im Sommer in Barcelona stattfinden wird, das darf jedoch bezweifelt werden.