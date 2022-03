MWC: Das sind die wichtigsten Smartphone-Trends

Aber natürlich gab es auch Handys, Laptops und Smartwatches zu sehen und aus dem Gezeigten lassen sich vor allem drei Erkenntnisse ableiten.

MWC-Erkenntnis Nr. 1: Smartphones können noch innovativ und aufregend sein

Eigentlich ist die Zeit der großen Sprünge in der Handy-Technologie vorbei. Wo man sich früher noch mit Features und Megapixel zu überbieten versuchte, sind sich vor allem die Spitzen-Geräte in den vergangenen Jahren immer ähnlicher geworden. Smartphone-Hersteller wie Apple versuchen deswegen nicht mehr so sehr in Sachen Hardware die Konkurrenz auszustechen, sondern mit höheren Datenschutzstandards oder Unterhaltungsdiensten, etwa dem Film und Serien-Angebot AppleTV+. Google wiederum versucht sich mit am Abo-Angebot "Pixel Pass" von der Konkurrenz abzuheben.

Auf dem MWC zeigt sich nun, dass man aus der Geräte-Klasse Smartphone offenbar doch noch die ein oder andere Innovation herauskitzeln kann.

Foldables: Kommt es doch noch zur Klapp-Revolution?

Da sind zum einen die Foldables. 2019 noch wurde das Samsung-Klapphandy "Galaxy Fold" eher belächelt. Zum einen schien es mit einem Einführungspreis von 2.000 Dollar damals übertrieben teuer zu sein, noch schwerer wogen allerdings die technischen Mängel: Samsung musste den Start des Premium-Smartphones verschieben, weil es Probleme mit dem Falt-Display gab. Zwischendurch wurden Foldables belächelt, für überflüssig erachet und generell fast schon totgesagt, doch drei Jahre später lässt sich auf dem MWC konstatieren: Zumindest die Hersteller glauben noch an die Falt-Revolution.

So gab es nicht nur das "Honor Magic V" zu sehen, das es in China bereits zu kaufen gibt und das bald auch seinen Weg nach Europa finden soll. Vor allem das TCL 360-degree Ultra Flex sorgte für Staunen. Das Gerät lässt sich nämlich nicht nur nach vorne aufklappen so wie ein Buch. Der Bildschirm kann außerdem in die entgegengesetzten Richtung nach hinten geklappt werden, was zumindest mal ein neuer interessanter Ansatz ist.

MWC-Erkenntnis 2: Geräte wachsen zusammen

Eigentlich ist der MWC eine Handymesse. Dieses Jahr gab es allerdings auch überraschend viele Notebooks und Tablets zu sehen. Das ist gewollt, denn geht es beispielsweise nach den Branchen-Riesen Samsung und Huawei sollen die Grenzen zwischen Smartphone, Tablet und Laptop fallen. Huawei stellt unter dem Slogan "Smart Office Launch" sein Konzept für geräteübergreifende Konnektivität vor. So soll man auf dem Notebook Apps aus Huaweis hauseigenem App-Store nutzen und Daten reibungslos zwischen den Geräten austauschen können.

In eine ähnliche Richtung denkt Samsung. Das große Vorbild ist hierbei Apple, wo die Einzelgeräte gemeinsam ein Ökosystem bilden. Vom MWC ging also ganz klar die Vision aus: Alle Geräte, die man nutzt sollen harmonisch zusammenspielen – solange es sich um Geräte der selben Firma handelt natürlich.

MWC-Erkenntnis 3: 5G kommt langsam an

Kaum ein Symbol ist auf dem MWC präsenter, als das 5G-Logo. Der Mobilfunkstandard soll den Weg ebnen in eine Ära der "Hyperkonnektivität". Im Rahmen der Messe veröffentlichte der Veranstalter GSMA eine Prognose, wonach bis Ende 2025 jede vierte Mobilfunkverbindung über 5G laufen wird.

In Ländern wie China, Südkorea oder den USA sei der neue Mobilfunkstandard längst etabliert. 5G soll nicht nur schneller sein, sondern auch ganz neue Anwendungen ermöglichen. Auf dem MWC wird beispielsweise "5G Broadcast" live demonstriert. Hier wird lineares Rundfunkprogramm direkt über die Infrastruktur des Antennenfernsehens auf Mobilgeräte übertragen. Der Clou: Eine SIM-Karte oder Internet sind nicht notwendig.

One more thing: Das Schnellladehandy

Und noch etwas gab es auf dem MWC zu bestaunen: Der chinesische Handyhersteller "Oppo" stellt das "SuperVOOC"-Smartphone vor. Das Besondere: Innerhalb von neun Minuten soll es möglich sein, das Gerät komplett aufzuladen.